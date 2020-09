Charleroi: Belhocine a retrouvé un groupe frais, «mentalement et physiquement»

Leader invaincu, le Sporting de Charleroi se rend à Zulte Waregem ce dimanche (18h15) dans le cadre de la 5e journée de D1A. Les Zèbres poursuivront-ils sur leur lancée après la trêve internationale?

Un lendemain de trêve internationale n’est jamais évident à gérer. Mais c’est probablement un peu plus facile lorsqu’on est leader invaincu du championnat (12 points sur 12).

«Après une trêve, c’est toujours un peu compliqué, affirme l’entraîneur carolo Karim Belhocine. On en a profité pour se reposer un peu et travailler certaines choses. J’ai retrouvé un groupe frais, mentalement et physiquement. Pour les joueurs, c’est aussi important de pouvoir penser à autre chose durant cette période.»

Un petit air de revanche?

La saison dernière, le Sporting avait concédé sa première défaite de la saison à Zulte Waregem (3-1, en août) - qui les avait aussi éliminés en Coupe de Belgique (2-0, en décembre).

Par contre, cet été, durant la préparation, les Zèbres avaient battu les Flandriens en match amical (2-1). Une bonne base de travail? «Je me souviens surtout qu’on avait été mené, glisse Belhocine. Zulte Waregem possède beaucoup de qualités et reste sur deux victoires de suite. Ce ne sera pas un match facile.»

Plusieurs joueurs ont honoré des obligations internationales durant la trêve, dont Busi (Belgique U21), Zajkov (Macédoine) et Goranov (Bulgarie). Tous sont revenus et sont aptes. La sélection précise sera dévoilée ce samedi.