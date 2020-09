Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce vendredi

Les SUV plus dangereux? Rentrée numérique à l’UCLouvain, des travailleurs en manque de compliments ou encore une interview intimiste d’Asaf Avidan: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer ce vendredi pour nos abonnés.

1 Plus dangereux sur la route, les SUV?

Les SUV causent plus d’accidents, et de plus graves, selon une étude suisse. Mais rien ne démontre pareille chose en Belgique.

2 Rentrée numérique à l’UCLouvain

Des enseignants de l’UCLouvain ont déjà repris le chemin des auditoires pour préparer cette rentrée académique particulière.

3 Les travailleurs en manque de compliments?

En Belgique, un travailleur sur trois ne se sent pas apprécié pour son son travail. Pourtant, les compliments ont tout leur importance.

4 Asaf Avidan, être (é)mouvant

Attaqué par un loup, Asaf Avidan renaît dans un album profond sur lequel il explore tout ce que sa voix a à lui offrir.

5 Du Beer Yoga pour relâcher la pression

Ce dimanche, la brasserie Vivement Dimanche accueille une activité pour le moins originale: du Beer Yoga!

6 185 vignerons annoncés au salon du vin

Ce n’était plus une surprise: le Salon du vin et du fromage de Floreffe aura lieu à Spy les 6, 7 et 8 novembre, et les suivants aussi.

7 Juicy et Konoba à l’affiche de l’Inc’Rock

Ce week-end, l’Inc’Rock fêtera ses quinze ans de façon particulière et en mode Covid. Pas question d’accueillir des milliers de personnes comme ce fut le cas ces dernières années et place à un festival plus light mais toujours de grande qualité avec un maximum de 300 festivaliers attendus à quatre reprises avec, à chaque fois, deux concerts au programme.

8 Mouvement sectaire à l’école

Le parquet de Charleroi a indiqué jeudi que deux plaintes pour viols, déposées contre un instituteur de l’école de l’Alliance à Monceau-sur-Sambre, ont été classées sans suite.

9 Les baby-sitters de plus en plus nombreuses

Les baby-sitters disponibles sont en recrudescence. Un phénomène qui n’est pas étranger à la crise du coronavirus.

10 Alaphilippe «n’avançait plus»

L’Auvergnat a dû cesser la poursuite de Hirschi à deux kilomètres de l’arrivée. «Je n’avançais plus.»

