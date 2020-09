D’étranges graines reçues par la poste: la police et l’Afsca mettent en garde contre ces colis venus de Chine

Un nouveau phénomène est apparu en Belgique ces jours-ci: un mystérieux colis contenant des graines est livré sans avoir été commandé. Un appel à la prudence est lancé.

Ces étranges colis qui arrivent chez des particuliers représentent un phénomène déjà bien connu aux États-Unis, aux Pays-Bas ou encore en France, écrit la police locale de Wavre sur sa page Facebook.

Un phénomène qui vient d’arriver en Belgique. Un cas a été signalé à Manage (Hainaut) ces jours-ci, avec une habitante qui a reçu ce colis, contenant des graines, alors qu’elle n’avait rien commandé.

Le paquet ne contenait pas de passeport phytosanitaire ni aucun autre document.

L’analyse a montré qu’il s’agit de cyprès d’été, ou «bassia scoparia», indique Frédéric Debode, directeur de l’unité de génie biologique du Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W).

«Si les semences ne semblent pas toxiques, il est fortement recommandé de ne pas les planter pour éviter la propagation de plantes invasives», précise la police de Wavre.

L’Afsca (Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire) recommande de les mettre à la poubelle dans un double emballage fermé.

Afin de pouvoir enquêter sur les colis, l’agence demande également d’envoyer des photos des bordereaux d’envoi des emballages et des sachets à l’adresse pointdecontact@afsca.be

«Les ravageurs et les maladies des végétaux sont souvent impossibles à éradiquer une fois qu’ils se sont établis, et les opérations de lutte sont longues et coûteuses», souligne l’Afsca dans un communiqué. «La prévention est essentielle pour conjurer les effets dévastateurs des ravageurs et des maladies sur l’agriculture, les moyens d’existence et la sécurité alimentaire.»

L’agence collabore avec les douanes et ses partenaires européens pour déterminer d’où viennent les graines et arrêter les envois non sollicités. Elle enverra les conclusions de son enquête à la Commission européenne.

Selon les premiers éléments d’informations, il s’agirait d’une arnaque où les vendeurs envoient des produits non commandés à une adresse existante choisie au hasard, pour pouvoir ensuite publier de fausses critiques positives et booster leurs ventes.

En cas de contact avec les semences, il est recommandé de bien se laver les mains et le cas échéant, de désinfecter tout objet ayant été en contact avec elles, concluent la police et l’Afsca.