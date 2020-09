Des pédalos neufs et des nouveaux jeux à Aqua Tournai

Au cas où vous ne l’auriez pas reconnu derrière son masque: c’est le bourgmestre Paul-Olivier Delannois qui ne cache pas sa satisfaction de voir le parc de pédalos (enfin) renouvelé. Com.

Après la réfection complète de la berge de l’étang de pêche, un bateau de sauvetage de nouveaux pédalos et un module de jeux sont arrivés à l’Orient.

Nous vous présentions récemment, les travaux qui ont permis à l’étang de pêche de l’Orient de retrouver une nouvelle jeunesse.

++ Relire l’article consacré à ce chantier en cliquant ici ++

Des pédalos tout neufs sont arrivés récemment ainsi qu’un bateau de sauvetage. Un nouveau module de jeux pour les enfants de 2,5 à 6 ans a également été installé près de la piscine afin de compléter l’aire de jeux pour le plus grand bonheur des plus petits! Un tout nouveau module de jeux a été installé dans la petite plaine installée devant l’entrée de la piscine. Com.

L’objectif de ces acquisitions est de compléter l’offre touristique du Site de l’Orient destiné à un être un centre de loisirs accessible à tous et de renforcer son attractivité.

Les pédalos sont disponibles pour tout le monde jusque la fin du mois de septembre. Pour toute réservation, vous pouvez envoyer un e-mail au club de l’Orient via aqua@tournai.be ou téléphoner au +32 69/89.02.20.