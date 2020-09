La remise du Soulier d’or de la province en Facebook live ce soir

La cérémonie de remise des prix du Soulier d’or de la province de Namur aura lieu ce soir à Maredsous. L’Avenir vous invite à suivre cette soirée en direct sur Facebook pour découvrir les lauréats 2020.

On s’en souvient comme si c’était hier (et pourtant, c’était il y a près de 6 mois), la fin de la saison 2019-2020 a été brutale et inédite. Une longue période de confinement puis de restrictions sanitaires ne nous avait alors pas permis de réunir les acteurs de cette saison pour les mettre à l’honneur comme le veut la tradition lors de notre gala du Soulier d’or de la province. Finalement, et enfin, les organisateurs ont obtenu le feu vert nécessaire à la tenue de la cérémonie, qui se déroule ce vendredi 11 septembre à l’Abbaye de Maredsous. Juste avant la reprise, le lendemain, de la nouvelle saison.

?Évidemment, les conditions seront bien différentes cette année et l’événement se fera en comité restreint. Néanmoins, L’Avenir vous invite à découvrir en direct la remise des prix ce soir, à partir de 20h, grâce à un live sur la page Facebook L’Avenir Namur Sport.

Vous pourrez découvrir les lauréats des Souliers d’or namurois de D2, D3 et P1, mais également, en P1 namuroise, le meilleur gardien, le coach de l’année, le meilleur buteur et le meilleur jeune. Le Prix du Public, déterminé par les votes des internautes, sera lui aussi révélé, de même qu’un trophée inédit, celui du Soulier d’or féminin. Les équipes de Miécret et d’Onhaye B seront elles mises à l’honneur pour leur régularité sur les deux dernières saisons.

Retrouvez ici la cérémonie en direct Facebook dès 20h.