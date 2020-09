P1: Suivez le live de la rentrée

Le foot provincial retrouve enfin les pelouses en championnat. La saison 2020-2021 peut démarrer, mais dans un contexte particulier. Les «remises Covid» ont déjà impacté la première journée. Suivez notre multilive ce week-end.

Retour en piste pour les formations provinciales namuroises. En P1, la première journée ne comportera que six rencontres, après l’annonce des reports de Spy-Nismes et de Dinant-Chevetogne, pour cause de coronavirus.

Samedi soir, la compétition sera lancée par le match entre les promus de Meux B et Biesme, ainsi que par une affiche aux allures de derby que l’on n’avait plus l’habitude de voir en P1, celle qui opposera Beauraing à Ciney.

Le lendemain, d’autres promus monteront sur les terrains: Flavion-Morialmé à Grand-Leez et Malonne au Condrusien. De leur côté, Loyers et Molignée recevront respectivement Andenne et Fernelmont.