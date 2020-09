Tour de France: la grande bagarre attendue ce vendredi lors de la 13e étape dans le Massif Central

Cette 13e étape du Tour de France promet en principe un beau spectacle. Les grimpeurs devraient pouvoir s’illustrer. Benjamin Sinot, notre envoyé spécial sur la Grande Boucle, nous présente la journée.

Ça peut paraître bizarre, mais ce n’est ni dans les Alpes, ni dans les Pyrénées qu’on retrouve cette année le plus d’ascensions dans ce Tour. Mais bien dans cette étape dans le Massif central avec 4 400 mètres de dénivelé positif.

Une étape de 191,5 kilomètres entre Châtel-Guyon et le Puy Mary, très attendue par les observateurs. Et pour cause, elle devrait offrir aux (télé)spectateurs la grande bagarre entre les favoris au classement général. C’est en tout cas ce qu’a déclaré le porteur du maillot jaune, Primoz Roglic, hier à Sarran. On attend donc de grands enseignements ce vendredi, dans le Cantal, en fin d’après-midi. Le Puy Mary, c’est tout de même plus de 5 km à 8,1% de moyenne. Cela peut faire de fameux dégâts.

Qui va passer à l’attaque ce vendredi?

La question est: est-ce que Roglic va vouloir asseoir sa suprématie ce vendredi ou s’il attendra le Grand Colombier, dimanche? S’il a les jambes, Tadej Pogacar voudra probablement continuer sa folle remontée au classement général. Et qui sait si Egan Bernal, et sa nouvelle coiffure si célèbre, ne tentera pas de faire taire les critiques à son égard et de marquer les esprits au Puy Mary. Il est fort à parier que des coureurs qui ont perdu beaucoup de temps et qui n’ont plus le moindre espoir de classement tenteront de remporter l’étape. On pense ainsi à Emmanuel Buchmann, Thibaut Pinot, Julian Alaphilippe, Alejandro Valverde, Esteban Chaves ou encore Daniel Martinez.»

Et Bardet?

Le régional de l’étape a sans doute une idée derrière la tête, ce vendredi. Mais tout le monde sait qu’il prépare quelque chose sur ses terres et il sera marqué à la culotte. Le leader d’AG2R-La Mondiale est actuellement en lice pour le succès final, donc inutile de préciser que Jumbo-Visma, et dans une moindre mesure Ineos Grenadiers, ne le laisseront pas attaquer, sans la moindre réaction. Bien qu’il ait déclaré avant le Tour qu’il ne vise que les victoires d’étapes, Bardet pense au général.