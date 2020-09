Incourt, Melreux, Jehay, Thumaide… Le foot provincial en vidéo, c’est reparti!

Ce week-end marque (enfin) le retour des championnats provinciaux d’équipes premières. Un peu partout en Wallonie, de la P4 à la P1, l’heure de la reprise a sonné. Revivez en résumé vidéo une sélection de 18 matches dès ce dimanche soir sur lavenir.net.

Certes encore ébranlée par le coronavirus, la rentrée footballistique est maintenue ce dimanche en provinciales. Si plusieurs rencontres passent d’ores et déjà à la trappe pour cause de Covid, tel que le prévoit le protocole sanitaire de l’ACFF, nombreuses devraient tout de même être les formations à jouer ce week-end. En plus des championnats provinciaux, ce sera aussi le cas en Coupe de Belgique, dont le 3e tour démarre vendredi soir.

Découvrez ici le programme des matches à revoir en résumé vidéo dès dimanche sur la page du football régional en vidéo: