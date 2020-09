Singes et nègres: Sarkozy suscite la polémique sur le plateau de «Quotidien»

L’ancien président français, Nicolas Sarkozy, a tenu des propos sur le politiquement correct qui ont suscité la polémique, ce jeudi soir.

Sur le plateau de l’émission «Quotidien» ce jeudi, Nicolas Sarkozy, a fait une étonnante digression sur le politiquement correct.

Invité dans le cadre de la présentation de son nouveau livre, «Le temps des tempêtes», l’ex-président a d’abord voulu illustrer son propos en évoquant les fameux «singes de la sagesse», dont l’un se cache les yeux, l’autre la bouche et le dernier les oreilles.

«Cette volonté des élites, qui se pincent le nez, qui sont comme les singes qui n’écoutent personne. Je ne sais plus, on a le droit de dire “singe”?», s’interroge Nicolas Sarkozy avant d’enchaîner. «Parce qu’on n’a plus le droit de dire les… On dit quoi, “les dix petits soldats” maintenant? C’est ça? Elle progresse la société…».

Il évoque ici le changement de titre de la version française du roman « Les dix petits nègres », d’Agatha Christie, devenu « Ils étaient dix ».

La France était l’un des derniers pays au monde à utiliser encore le mot «nègre» pour l’appellation du livre. L’île où se déroule l’intrigue qui s’appelait «l’île du nègre» est devenue dans la nouvelle version «l’île du soldat».

Le mot «nègre», désuet et insultant, a donc disparu du livre, ce qui visiblement attriste Sarkozy, qui y voit l’œuvre du politiquement correct. «On n’a plus le droit maintenant (de dire «nègre» NDLR). On a peut-être le droit de dire “singe” sans insulter personne?», poursuit-il.

Le parallèle fait entre le mot singe et celui de «nègre» a étonné et irrité. Notamment dans la classe politique.

Yannick Jadot, eurodéputé écologiste, s’indigne de ce «naufrage raciste».

Olivier Faure, député socialiste, évoque «le racisme sans masque».

Ainsi donc un ancien président de la République française associe spontanément les singes aux «nègres »... le racisme sans masque. 🤮 https://t.co/nWbNx2t47p — Olivier Faure (@faureolivier) September 10, 2020

«Donc 15 ans après le “karcher”, “la racaille” et après avoir contaminé la quasi-totalité des partis politiques, la boucle est bouclée», a commenté Aurélien Taché, ex-LREM (parti lancé par Emmanuel Macron).

Donc 15 ans après le "karsher", "la racaille" et après avoir contaminé la quasi totalité des partis politiques (gauche comprise),la boucle est bouclée. Donc on peut repartir depuis le début ? Lier insécurité et immigration est raciste. C'est tout. #Sarkozy https://t.co/AU1Dxfzb0L — Aurélien Taché (@Aurelientache) September 10, 2020

D’autres utilisateurs de Twitter se sont aussi étonné qu’aucune personne présente sur le plateau ne reprenne Nicolas Sarkozy sur cette curieuse association d’idées.