Aveve Farines et Soezie rappellent plusieurs mixes pour pain

Les sociétés Aveve et Soezie ont décidé, en accord avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), de retirer de la vente les produits «Mix all-in pain multicéréales» (Aveve), «Mix all-in pain low carb» et «Mix all-in pain aux graines» (Soezie) en raison d’une teneur trop élevée en résidus de produits phytopharmaceutiques.

Les sociétés demandent à leurs clients de ne consommer ces produits et de les rapporter dans un point de vente où ils seront remboursés.

Les produits concernés de Aveve sont emballés dans des sachets en plastique (2,5 kg) aux dates de durabilité minimale (DDM) 02/07/2021 et 18/08/2021. Vendus entre le 06/07/2020 et le 10/09/2020, ils portent les numéros de lot 3000010362 et 3000010528.

Pour plus d’informations, les consommateurs peuvent prendre contact avec le service clientèle d’Aveve au 0800.18.380.

Les farines concernées de Soezie sont, elles aussi, emballées dans des sachets en plastique de 2,5 kg. Les dates de durabilité minimale (DDM) du produit «Mix all-in pain low carb» sont fixées au 02/07/2021 et au 03/07/2021. Les sachets portent le numéro de lot 3000010404 et ont été commercialisés du 14/07/2020 au 08/09/2020 inclus.

Les sachets du produit «Mix all-in pain aux graines» ont été commercialisées du 19/08/2020 au 08/09/2020. Ils portent le numéro de lot 3000010529 et leurs dates de péremption sont fixées au 18/08/2021 et au 19/08/2021.

Les consommateurs peuvent prendre contact via soezie.vbox@soezie.com pour plus d’informations.