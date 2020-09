Tirreno-Adriatico: Lucas Hamilton, vainqueur jeudi, n’a pas d’ambition au classement général

L’Australien Lucas Hamilton (Mitchelton-Scott), 24 ans, a décroché jeudi, lors de la 4e étape de Tirreno-Adriatico, sa première victoire dans une épreuve WorldTour.

Hamilton s’est joué de Fausto Masnada dans un sprint à deux. «Sur papier, Fausto Masnada était le plus rapide de nous deux», a raconté l’Australien de Mitchelton-Scott. «Je n’étais donc pas vraiment tranquille quand nous nous sommes présentés sur la ligne d’arrivée. Je l’ai encore laissé rouler un moment en tête et dans les 500 derniers mètres, j’ai joué ma chance à fond et tout donné. C’était ma première victoire de la saison. C’est une année étrange. Je peux ici travailler ma condition après n’avoir pu disputer la moindre course pendant un moment.»

Au général, Hamilton pointe désormais en quatrième position à 27 secondes du leader, Michael Woods. Il devance le leader de son équipe Mitchelton-Scott, Simon Yates, septième à 34 secondes du maillot bleu. «Simon Yates reste notre leader. Il est l’homme pour le classement. Je suis heureux d’avoir pu jouer ma chance une fois. Mais Yates est et reste notre leader», a assuré Hamilton.

L’Australien n’a pas connu d’autre équipe que Mitchelton-Scott dans sa carrière. «C’est un jeune qui se trouve très bien dans le groupe», a expliqué le directeur sportif Lorenzo Lapage. «L’équipe lui donne le temps nécessaire pour mûrir et la possibilité de progresser. Après Tirreno-Adriatico, il sera dans la sélection du Giro, où il avait obtenu une belle quatrième place dans la difficile étape vers L’Aquila l’an passé».