Affaire Chovanec: deux directions de la police ont reçu le rapport le 2 mars

La Direction des opérations de police administrative (DAO) et la Direction interne de prévention et protection au travail (CGWB) ont reçu le 2 mars le rapport de police rédigé après le passage en cellule et le transfert à l’hôpital de Jozef Chovanec en février 2018, ressort-il des documents transmis à la commission de l’Intérieur de la Chambre.

Le citoyen slovaque mourra dans un hôpital le 27 février. Une collaboratrice de la Direction de la Police Aéronautique (DPA), attachée à la cellule Bien-être, transmet le 2 mars à la DAO le rapport rédigé en français qu’elle a reçu du directeur de la DPA, Danny Elst. Ce dernier a d’ailleurs transmis également, plus tôt dans la journée, le même rapport à la CGWB, un organe qui relève directement du commissaire général de la police fédérale.

Ainsi que l’ont déclaré tant l’ex-ministre de l’Intérieur, Jan Jambon, que l’ex-commissaire générale, Catherine De Bolle, et son successeur, Marc De Mesmaeker, ce rapport ne fait pas état de la brutalité de l’intervention des policiers pour maîtriser M. Chovanec dans sa cellule et des faits qui l’ont entourée, notamment le salut nazi d’une agente. Les actes pratiqués ce jour-là éclateront au grand jour par la diffusion de la vidéo des événements que n’ont vue à l’époque ni le ministre, ni la haute hiérarchie policière.

Les difficultés pour interpeller M. Chovanec une fois sorti de l’avion dans lequel il voulait embarquer sont décrites avec minutie. La relation de l’intervention pour le maîtriser en cellule alors qu’il nage en plein délire sont en revanche plus sommaires. Le placage ventral et encore moins sa durée ne sont mentionnés.

«à 04.20 heures l’intéressé se cogne à de nombreuses reprises la tête contre la porte de la cellule. Nous tentons de le calmer à de nombreuses reprises. Lorsque nous rallumons la lumière dans la cellule, nous remarquons que l’individu est couvert de sang. Nous faisons appel immédiatement aux pompiers pour qu’ils viennent examiner ce dernier. A 04.22 heures des collègues rentrent dans la cellule afin de tenter d’entraver les mouvements de l’individu pour l’empêcher de continuer à se blesser. Nous tentons à nouveau, tout en le maintenant, de le calmer en lui parlant mais en vain», dit le rapport.

Les policiers appellent ensuite les pompiers, qui arrivent sur place à 4h27. «Nous maintenons l’intéressé sur le matelas afin de l’empêcher de se mettre des coups à nouveau. Nous faisons appel aux pompiers à l’intérieur de la cellule afin de vérifier sa respiration. Pour les pompiers la personne est OK», poursuit le rapport.

A 4h53, le SMUR arrive sur place. «05:00 Le médecin procède à l’injection d’un calmant et nous informe qu’elle va injecter «la dose».

Suite à l’injection, l’intéressé se débat pendant encore quelques secondes puis se calme avant de tomber inconscient. Dès que l’individu se calme, les collègues s’écartent tour à tour de l’individu afin de permettre l’accès au médecin en toute sécurité et le plus rapidement possible pour l’individu. Le médecin déclare l’arrêt cardiaque ce 24.02.2018 à 05.03 heures. Débute alors le massage cardiaque par les services de secours», indique le rapport.

A 5h28, l’homme est transporté à l’Hôpital Marie Curie où il décédera trois jours plus tard.

Le 1er septembre 2020, Mme De Bolle a assuré les commissions de l’Intérieur et de la Justice de la Chambre qu’elle n’avait pas reçu ce rapport.

Comme l’a indiqué M. Jambon devant les commissions, un conseiller de son cabinet a requis des explications le 26 février 2018 à la police aéronautique. Il précise dans un échange de courriels que l’ambassadeur de Slovaquie demande un entretien avec le ministre. Il recevra ledit rapport dans la journée. «Etrange histoire», commente le conseiller.