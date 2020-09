Barnier conclut le 8e round: l’UE intensifie sa préparation «à tout scénario»

Le négociateur de l’UE dans les tractions avec le Royaume-Uni sur les futures relations avec cet ex-Etat membre, a fait état jeudi soir de négociations qui restent difficiles et ne semblent pas avancer, après le 8e round de discussions qui avait lieu depuis mardi à Londres.

Dans une brève déclaration, Michel Barnier indique que l’UE «intensifie ses travaux de préparation pour être prête pour n’importe quel scénario au 1er janvier 2021», soit à la fin de la période de transition.

Entre les lignes, on peut y lire qu’il va bien falloir être prêt pour un «no deal», tant les disparités restent énormes alors qu’il reste peu de temps. «Personne ne devrait sous-estimer les conséquences pratiques, économiques et sociales d’un scénario de ‘no deal’«, prévient tout de même le Français.

Il affirme parallèlement que l’Union reste «attachée» à son objectif de parvenir à un partenariat futur «ambitieux» avec Londres.

Si la partie européenne fait preuve de «flexibilité» pour arrondir les angles sur des points qui gênent Londres, comme sur la compétence de la Cour de Justice de l’Union européenne et la question de la pêche, «le Royaume-Uni ne s’est pas engagé de son côté sur une voie réciproque concernant les principes fondamentaux et les intérêts de l’UE», constate le Français.

Le négociateur européen a déjà à plusieurs reprises depuis le début des négociations exprimé son inquiétude, et parfois son énervement, quant à l’attitude britannique, accusant entre autres Londres de revenir sur des points déjà fixés dans la déclaration politique signée avec l’accord de retrait. Cette déclaration politique était censée former le cadre de base des négociations en vue d’un vaste accord réglant les échanges commerciaux et la coopération entre l’UE et le Royaume-Uni dès 2021, quand Londres cessera de suivre les règles européennes.

Côté britannique cependant, la perspective d’un «no deal» ne semble pas du tout inquiéter le Premier ministre Boris Johnson, qui semble même accueillir positivement cette issue possible. Il a récemment réitéré qu’il fallait un accord pour la mi-octobre, sous peine de se diriger vers ce scénario. L’absence d’accord signifierait une coupure brutale et le retour, en matière de commerce, des règles de base de l’OMC.

Dans sa communication de jeudi, Michel Barnier revient sur les mêmes éléments qui cristallisent les tensions depuis des mois: «Le Royaume-Uni refuse d’inclure des garanties indispensables d’une concurrence équitable, tout en exigeant un accès libre à notre marché», indique-t-il. Le Royaume-Uni a récemment communiqué sur sa vision d’un futur «contrôle des subsides» (plutôt que la réglementation européenne stricte limitant les aides d’Etat), mais qui est bien insuffisante par rapport aux principes de la déclaration politique, résume le Français. Sur le même sujet d’une concurrence aux conditions équitables, l’Europe attend toujours «des garanties importantes sur une non-régression quant aux standards sociaux, environnementaux, d’emploi et climatiques».