Le Conseil de sécurité de l’ONU appelle à protéger les écoles

Le Conseil de sécurité de l’ONU a appelé jeudi les Etats membres de l’Organisation «à protéger les écoles comme des espaces sans aucune violence possible», dans une déclaration adoptée à l’unanimité à l’initiative du Niger et de la Belgique.

Dans ce texte, les 15 membres du Conseil expriment «leur grave inquiétude face à l’augmentation significative des attaques contre des écoles au cours des dernières années, qui se traduit par un nombre alarmant d’enfants à qui il est interdit d’accéder à une éducation de qualité».

Selon l’ONU, entre 2015 et 2019, quelque 11.000 attaques armées contre l’éducation ont été répertoriées dans le monde. Les violences s’exercent de plusieurs manières: attaques visant des établissements scolaires, attaques contre des élèves, des enseignants ou du personnel travaillant dans les établissements.

Le Conseil «exhorte toutes parties à un conflit armé à cesser immédiatement de telles attaques et toute menace et à s’abstenir d’actions qui entravent l’accès des enfants à l’éducation», souligne sa déclaration.

La plus haute instance de l’ONU dénonce aussi l’utilisation militaire des écoles qui servent parfois d’abris ou de dépôts d’armes, ce qui peut en faire des cibles pour une partie adverse.

La déclaration condamne enfin «l’absence de mise en cause pour les violations commises contre des enfants et enseignants». Ce sujet a été repris par une jeune lycéenne du Niger appelée à témoigner lors d’une visioconférence jeudi du Conseil de sécurité.

«Des enquêtes doivent être réalisées, et contre les coupables des poursuites doivent être engagées», a-t-elle réclamé. «En plus d’avoir été privée de scolarité, que deviendra une génération dont l’enfance a été marquée par le bruit des coups de feu et la vue des cadavres de leurs proches? S’instruire n’est pas un crime, vivre non plus, au contraire ce sont des droits», a-t-elle martelé.