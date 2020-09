Makro: le syndicat libéral adresse un ultimatum à la direction de Makro

Le syndicat libéral pose un ultimatum à la direction de la chaîne de supermarchés Makro. Si celle-ci n’est pas prête à s’engager dans une «véritable concertation sociale», plusieurs magasins seront en grève samedi, avertit jeudi l’organisation de défense des travailleurs.

La direction de Makro a annoncé il y a une semaine qu’elle n’allait pas prolonger 100 à 200 contrats temporaires dans le courant de l’année prochaine et qu’elle envisageait toute une série de modifications dans ses six magasins (Deurne, Eke, Machelen, Leeuw-Saint-Pierre, Alleur et Lodelinsart). Il est notamment question de mettre en place des caisses où le client paiera lui-même et de simplifier la structure organisationnelle interne.

«Entendons-nous bien: nous ne contestons pas la nécessité d’un tel plan», commente Wilson Wellens de l’ACLVB/CGSLB. «Mais nous voulons que l’on suive la bonne procédure de concertation sociale, de façon à ce que le plan soit porté par le personnel et pas par eux. Nous voulons pouvoir négocier autour de ce plan.»

Direction et syndicats jouent au chat et à la souris dans cette histoire. Le CEO Vincent Nolf a indiqué mercredi qu’une proposition de se retrouver à la table des négociations avait été émise, mais qu’il n’y aurait pas de concertation en tant que telle tant que la grève se poursuit.

«Nous faisons grève précisément parce qu’il n’y a pas de concertation», a réagi le représentant du syndicat libéral. «Notre main reste tendue», concède-t-il.

Des grèves ont touché les différentes enseignes du groupe ces derniers jours. Mercredi, l’établissement de Leeuw-Saint-Pierre est ainsi resté fermé.