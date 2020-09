Lancement du «TRAIL Institute»

Le TRAIL programme «Trusted A.I. Labs» a été lancé jeudi à Tournai. Son but est de promouvoir, au service du développement régional, la création de talents en intelligence artificielle (IA) et de réaliser une recherche de pointe de niveau international en IA en Wallonie et à Bruxelles.

L’UCLouvain, l’UMons, l’ULB, l’ULiège et l’UNamur ont créé le TRAIL, un institut dédié à l’intelligence artificielle. Son objectif est de booster la recherche pour permettre une plus large utilisation de l’intelligence artificielle au quotidien, notamment au profit des entreprises.

Le «TRAIL Institute», qui rassemble l’ensemble les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 4 centres de recherche agréés (Cenaero, Cetic, Multitel, Sirris) actifs en IA, s’inscrit dans le cadre du programme «Digital Wallonia 4.AI».

Le TRAIL s’articule autour de trois piliers en interaction à savoir la recherche (TRAIL Institute), la mise à disposition d’outils (TRAIL Factory) et les services aux entreprises (TRAIL 4 Ventures). C’est à Tournai, au sein de l’Eurométropolitan e-Campus, que ce programme a été présenté. Ce campus est une structure collective d’enseignement supérieur et de formation continue dédiée aux domaines du numérique associée au programme «TRAIL Institute».

L’intelligence artificielle constitue une opportunité de transformation majeure de nos sociétés, pour le bien-être durable de ses citoyens, estiment les initiateurs du projet. En se basant sur l’acquisition des données et les algorithmes de traitement des informations, les processus de nombreux secteurs peuvent être rendus plus performants. Ces performances concernent la qualité, l’efficience et la relocalisation des produits et des services, l’usage plus parcimonieux des ressources, une personnalisation accrue et une rapidité de prise de décision, selon les chercheurs.

Ces développements ont un impact important sur le développement régional dans de nombreux domaines dont la médecine, les médias, la mobilité, le manufacturing, l’énergie, la construction, la gouvernance et l’éducation. Dès lors, ils vont transformer la façon dont opèrent les entreprises, d’après les chercheurs.

Lors de la démonstration des premiers projets de recherche du «TRAIL Institute», un exemple concret d’application de l’IA dans la vie quotidienne a été présenté. La société wallonne Intopix, experte en compression vidéo, utilise le TRAIL pour imaginer de nouvelles fonctionnalités telles que l’accès aux informations sortant des caméras de surveillance pour détecter les embouteillages ou des objets abandonnés, le tout, dans le respect de la vie privée. L’AI permet de ne donner accès qu’à une partie des données et de supprimer automatiquement les visages, les plaques des véhicules.