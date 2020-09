Stratégie francophone pour guider les jeunes vers les filières scientifiques et techniques

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé jeudi la mise sur pied d’un centre de référence STEM (acronyme de ‘Science, Technlogy, Engineering and Mathematics’) qui a pour mission d’augmenter le nombre de jeunes qui s’orienteront à l’avenir vers des études ou des métiers scientifiques en Wallonie et à Bruxelles.

En comparaison avec d’autres pays européens, la Fédération Wallonie-Bruxelles figure en effet en retard en nombre de diplômés ou de professionnels dans ces secteurs, surtout auprès des filles.

Fruit d’une collaboration entre la FWB, la Région wallonne, la Région bruxellois et la Cocof, cette coupole a reçu pour tâche d’élaborer une «plan stratégique» avec un horizon à dix ans.

«Donner envie aux jeunes d’être présents dans les domaines d’études et les carrières STEM constitue un enjeu de taille pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Trop peu de jeunes, et surtout de jeunes filles, font actuellement ce choix, alors que ces secteurs d’avenir constituent une passerelle vers l’emploi et une réelle plus-value pour la société», a commenté la ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny (MR), citée dans un communiqué.

L’objectif affiché est d’augmenter le nombre de diplômés STEM, que ce soit dans l’enseignement obligatoire, l’enseignement supérieur, ou l’enseignement de promotion sociale.

«Il s’agit de coordonner les actions déjà existantes et de créer des synergies pour en optimiser l’impact. Il n’y aura donc pas de nouveaux budgets mais bien une meilleure utilisation des budgets qui sont déjà consacrés à cette problématique», indiquait-on jeudi au sein du gouvernement.

La stratégie reposera sur l’implication et la participation d’un maximum d’acteurs socio-économiques et issus de la société civile, en plus des acteurs de l’enseignement. Il s’agira d’agir sur l’enseignement de la maternelle jusqu’au supérieur (partage de bonnes pratiques, mise à disposition d’outils,…) mais aussi sur l’image des STEM en général.