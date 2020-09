Camaïeu: le mandataire de justice a pris contact avec 48 enseignes pour une reprise

Le mandataire de justice qui gère la faillite de la chaîne de vêtements Camaïeu Belgique a annoncé jeudi aux syndicats, lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire, qu’il avait lancé un appel d’offres pour une reprise des 25 magasins et de leur personnel, indique La Libre.

«Le mandataire a pris contact avec 48 enseignes de prêt-à-porter, belges et européennes, dont de très grosses et de très connues», explique au quotidien le permanent syndical CNE Jalil Bourhidane. «Il a ouvert une plateforme sur laquelle les marques d’intérêt, les questions peuvent être posées et il y en a déjà, nous a-t-il fait savoir.»

L’appel d’offres sera clôturé le 30 septembre. Les syndicats seront informés du résultat le 5 octobre.