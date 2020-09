L’arrêt définitif dans l’affaire Delphine Boël sera rendu le 29 octobre

La dernière audience concernant la demande de reconnaissance de paternité du roi Albert II vis-à-vis de Delphine Boël a eu lieu jeudi après-midi devant la cour d’appel de Bruxelles. Il a essentiellement été question du nom que portera Delphine et du titre de princesse qui pourrait lui être attribué, selon les avocats des deux parties.

Du reste, Albert II ne conteste plus la paternité et avait annoncé en janvier dernier qu’il ne s’opposerait plus devant la cour à la demande de Delphine d’être reconnu comme son père légal.

La cour d’appel de Bruxelles a entendu une dernière fois les parties dans ce dossier, avant de rendre une décision définitive le 29 octobre prochain. Il était déjà clair avant ces derniers débats qu’Albert II ne s’oppose plus à la demande formulée par Delphine Boël.

Le 27 janvier dernier, peu après que la Cour de Cassation ait rejeté le pourvoi d’Albert II contre les précédentes décisions de la cour d’appel, ce dernier avait annoncé qu’il ne contesterait plus sa paternité à l’égard de Delphine Boël. Il avait affirmé que le test ADN révélait qu’il est son père biologique et qu’il ne s’opposerait donc plus à la demande de celle-ci d’être reconnu comme son père légal.