Le débrief du jour: Thierry Bodson à la tête de la FGTB | Le «mauvais rapport» de Marc Dutroux | Covid: la hausse des contaminations

La nomination officielle de Thierry Bodson à la tête de la FGTB, le «mauvais rapport» de Marc Dutroux ou encore la hausse des infections au coronavirus: voici ce qui a fait, en partie, l’actualité de ce jeudi.

1 Thierry Bodson nommé nouveau président de la FGTB

Unique candidat à la succession de Robert Vertenueil, son nouveau statut a été confirmé lors du comité fédéral du syndicat, qui réunit 400 militants sur l’esplanade administrative près de la place du Congrès à Bruxelles.

+ À LIRE | Thierry Bodson : « Nous allons retourner aux racines du travail syndical »

2 Marc Dutroux présente un risque élevé de récidive selon les psychiatres

Les experts psychiatres qui ont examiné Marc Dutroux ont rendu leur rapport et concluent que le détenu présente toujours un risque élevé de récidive.

+ À LIRE | Un « très mauvais » rapport pour Marc Dutroux

3 Coronavirus: les infections ont surtout lieu au travail et à l’école

Les Belges contractent le coronavirus principalement au travail et à l’école, avant de contaminer les membres de leur famille, selon une enquête de l’Agence flamande de Soin et Santé.

+ À LIRE | Peu de foyers de contaminations liés à l’horeca ou aux clubs de sport

+ À LIRE AUSSI | Les contaminations quotidiennes et hospitalisations à la hausse

4 «Game of Thrones» et «Kool and the Gang» en deuil

L’actrice britannique Diana Rigg, star de «Chapeau melon et bottes de cuir» et «Game of Thrones», et Ronald Bell, le cofondateur de «Kool and the Gang», sont décédés.

+ À LIRE | Diana Rigg est décédée « chez elle, entourée de sa famille »

+ À LIRE | « Kool and the Gang » perd un de ses membres fondateurs

+ À LIRE AUSSI | « Koh-Lanta » : Bertrand-Kamal est décédé à l’âge de 30 ans

5 Elise Mertens balayée aux portes des demi-finales de l’US Open

La N°1 belge, 18e joueuse mondiale, s’est inclinée en quarts de finale de l’US Open face à la Biélorusse Victoria Azarenka (WTA 27) à l’issue de deux sets (6-1, 6-0).

+ À LIRE | Elise Mertens sèchement éliminée : « J’essaie de voir les choses positivement »