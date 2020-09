Affaire Chovanec: inquiet, le Collège des procureurs généraux veut être entendu au complet

Le procureur général de Mons et le procureur du Roi de Charleroi ne se rendront pas en commission de la Justice de la Chambre pour y être entendus sur l’affaire Chovanec, ressort-il d’un courrier adressé par le Collège des procureurs généraux à la présidente de la commission, Kristien Van Vaerenbergh (N-VA).

Pour faire la lumière sur la façon dont l’information a circulé dans cette affaire, la commission a décidé mardi d’entendre les deux magistrats. La question se pose notamment de savoir pourquoi la haute hiérarchie policière et le ministre de l’Intérieur n’étaient pas au courant des agissements des policiers qui ont maîtrisé le citoyen slovaque avant son malaise cardiaque le 24 février 2018 et son transfert à l’hôpital.

Une instruction judiciaire est toujours ouverte dans ce dossier, rappelle le président du Collège, Johan Delmulle, qui fait remarquer que la commission n’agit pas dans le cadre d’une enquête parlementaire.

«L’audition prévue par votre commission touche directement aux principes de la séparation des pouvoirs, du secret professionnel et du secret de l’instruction. En procédant de la sorte la commission semble se substituer au juge d’instruction et aux juridictions d’instruction et met les principes des droits de la défense, du procès équitable et de la présomption d’innocence fortement sous pression. Cette initiative de la commission est de nature à mettre en péril la bonne fin de l’instruction judiciaire», avertit M. Delmulle.

Le Collège des PG «exprime sa vive préoccupation» à cet égard et souhaite en débattre avec la commission. Il demande donc à être entendu au complet et a prié le procureur général de Mons et le procureur de Charleroi de ne pas accepter l’invitation individuelle des députés.