Les cabines de plage pourront rester plus longtemps à Ostende

Les cabines de plage privées peuvent rester plus longtemps à Ostende, annonce jeudi l’échevin du Domaine public Björn Anseeuw (N-VA). N’ayant été mises en service que plus tard en raison des mesures corona, elles pourront demeurer sur les plages jusqu’au 30 octobre au lieu du 30 septembre.

D’autres communes côtières envisagent également d’en faire de même.

«Nous espérons donner ainsi un petit surplus de plaisir à la plage aux habitants d’Ostende», avoue Björn Anseeuw.

D’autres municipalités côtières telles que Bredene et Zeebrugge envisagent également de garder les cabines en place plus longtemps. «Pour le moment, la question n’a pas encore été posée, mais je n’aurais aucun problème à autoriser les cabines un peu plus longtemps», affirme ainsi le bourgmestre de Bredene Steve Vandenberghe (Sp. a).

À La Panne, les cabines de plage restent généralement en place jusqu’au 31 octobre. «Les laisser plus longtemps est une option, mais nous avons ensuite à affronter les tempêtes d’automne et nous devons faire attention à cela», avance le maieur Bram Degrieck (Het Plan B).

La décision n’a pas encore été prise à Knokke-Heist. Blankenberge, Le Coq, Middelkerke et Coxyde s’en tiendront au planning prévu. «Nous devons préparer la plage face aux tempêtes d’automne et nous avons besoin de temps pour cela», justifie la bourgmestre de Blankenberge Daphné Dumerry (N-VA).