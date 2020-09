E-Biom et la Fondation Pairi Daiza analysent la faune et la flore

La spin-off de l’université de Namur, E-Biom, en partenariat avec la Fondation Pairi Daiza, participe, via des analyses génétiques, à la détection et au suivi de la faune et de la flore sur le site des bassins de décantation de l’ancienne sucrerie de Brugelette.

E-Biom réalise par ailleurs des analyses permettant de quantifier le coronavirus dans les eaux usées.

E-Biom et la Fondation Pairi Daiza ont uni leurs forces dans le but d’œuvrer pour la conservation des espèces menacées et la protection de l’environnement. L’objectif d’E-Biom est d’oeuvrer au développement d’outils pour inventorier la biodiversité terrestre par des approches de l’ADN environnemental. L’entreprise met ainsi son expertise en analyses génétiques au service de la biodiversité sur le site des bassins de décantation de l’ancienne sucrerie de Brugelette, dont la gestion est assurée par la Fondation Pairi Daiza.

Des échantillons d’eau y seront extraits en septembre 2020 et au printemps 2021. Les analyses de l’eau doivent permettre de trouver des traces d’ADN de diverses espèces et d’imaginer le futur du lieu autour d’objectifs de restauration et de préservation d’espaces présentant un intérêt pour la faune et la flore. Le site des bassins de décantation de l’ancienne sucrerie de Brugelette présente une très grand intérêt biologique. Il s’étend sur plus de 25 hectares et abrite plus de 100 espèces d’oiseaux.

«Le futur de ce lieu sera pensé autour d’objectifs de restauration et de préservation d’espace présentant un intérêt pour la faune et la flore», explique jeudi Jonathan Marescaux, administrateur délégué d’E-Biom. «Nous réalisons des prélèvements d’eau pour récupérer l’ADN que les animaux ont laissé sur le site. Nous pourrons ainsi lister des espèces d’oiseaux et d’amphibiens présents sur le site qui sera ainsi aménagé pour eux. Nous venons en support aux observations des naturalistes dont nous pouvons compléter les données via le traçage de l’ADN. Notre technologie de recherche d’espèces via l’ADN est utilisée par les laboratoires universitaires depuis une dizaine d’année. Nous sommes une des rares entreprises en Europe et la seule en Belgique à la proposer aux services publics, aux associations ou encore aux particuliers», ajoute-t-il.

Les chercheurs de la jeune entreprise créée en 2019 ont, par ailleurs, pu accéder à plusieurs enclos du parc animalier pour y prélever des échantillons du sol que les scientifiques ont analysé au niveau de la présence d’ADN de diverses espèces.

Depuis le début juin 2020, E-Biom réalise par ailleurs, sur commande de la Société Publique de la Gestion de l’Eau (SPGE), des analyses permettant de qualifier le coronavirus dans les eaux usées afin de disposer d’un système d’alerte précoce sur le territoire wallon. Les résultats de cette étude sont communiqués deux fois pas semaines au gouvernement.

«Nous avons eu une demande de la SPGE qui voulait déterminer si on retrouvait des traces de coronavirus dans les eaux usées des stations d’épuration et des égouts. Nous avons retrouvé, comme nous l’attendions, du coronavirus dans les eaux usées. Il semblerait qu’il n’est pas dangereux: on a mis en contact les eaux usées avec des cellules humaines et nous n’avons pas observé d’effet néfaste. La communauté scientifique internationale a par ailleurs montré que les malades du coronavirus sécrètent le virus dans les selles 3 à 10 jours avant les premiers symptômes de la maladie. On a ainsi mis en évidence que la concentration de coronavirus dans les eaux usées commence à monter avant la courbe du nombre de cas positifs, un phénomène qui peut parfois servir d’alerte.»