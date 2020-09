Cinq membres du gang de motards Blue Angels risquent jusqu’à 4 ans de prison

Le parquet de Hal-Vilvorde a requis, jeudi, des peines d’emprisonnement de 2,5 à 4 ans contre les cinq membres du gang de motards Blue Angels tenus pour responsables de l’expédition punitive ayant visé un ancien membre de la bande en septembre 2018.

La victime avait été gravement blessée lors de celle-ci. Un sixième membre du gang s’était donné la mort à la suite du raid.

Les Blue Angels font partie de ces quelques bandes de motards qui se considèrent au dessus des lois, selon les autorités. La police fédérale les soupçonne en effet de trafic de drogue et d’autres délits. Plusieurs membres de cette bande ont par ailleurs été condamnés par le passé pour possession d’armes, trafic de drogue et violences. Les Blue Angels existent depuis 1978 en Belgique et comptent une dizaine de sections, ou «chapitres».

L’expédition punitive ayant visé M.B., un ancien membre de la bande âgé de 34 ans, avait eu lieu le 8 septembre 2018 à Lombeek-Sainte-Catherine (Ternat). Des témoins avaient affirmé avoir vu M.B. se faire attaquer par sept personnes. Tandis que deux assaillants essayaient de se débarrasser du chien de M.B., puis lui dérobaient sa veste de moto avec les insignes du gang, cinq autres hommes l’agressaient, lui assénant plusieurs coups de couteau dans le dos et le ventre.

M.B. a rapidement désigné un certain nombre de Blue Angels comme ses agresseurs, dont Jelle A., le président de la section gantoise du club de motards. Ce dernier avait décidé de virer M.B. du gang en avril 2018 et avait exigé qu’il rende ses insignes de membre, ce que M.N. avait invariablement refusé. «Durant les semaines et les jours qui ont précédé les faits, Jelle A. et M.B. avaient échangé des insultes et des menaces par SMS», a indiqué le parquet. Selon ce dernier, Jelle A. avait ordonné à au moins cinq autres membres du gang d’aller chercher ces insignes et de se débarrasser du chien de M.B. Ce sont Nico C. et Dimitri V. qui s’en seraient donc pris à l’animal et qui auraient volé la veste, sur le temps que Johan D. et K. agressaient M.B. et que Dominique B. faisait le guet.

«Il devait y avoir deux autres personnes que nous n’avons pas pu identifier», a déclaré le substitut du procureur. «Tout indique qu’un membre du gang, K., a assené le coup de couteau. Cet homme a mis fin à ses jours une semaine après les faits, probablement car il ne pouvait pas faire face à ce qui s’était passé».

Le parquet a requis jeudi 2,5 ans d’emprisonnement contre Nico C., Dimitri V., Johan D. et Dominique B., ainsi que quatre ans d’emprisonnement contre Jelle A, chez qui des armes prohibées et des feux d’artifice ont été découverts.