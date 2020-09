Semaine de la mobilité: la Stib propose une visite virtuelle du dépôt de Haren dès le 17 septembre

La visite guidée immersive se déroulera plus particulièrement dans le dépôt et l’atelier de trams, dans le garage de bus et dans le nouveau centre de maintenance MCH.

Le public pourra découvrir les coulisses du dépôt de Haren dès le 17 septembre, à l’occasion de la semaine de la mobilité, a indiqué la Stib jeudi. En raison de la pandémie de coronavirus, la visite sera virtuelle cette année.

Via différentes interviews et des vidéos bonus, les internautes pourront notamment découvrir comment les bus électriques se rechargent, comment fonctionne un tunnel de peinture pour les véhicules du transport public ou encore voir l’intérieur d’un tram lorsqu’il passe au tramwash.

La Stib donnera également l’opportunité de remporter des cadeaux de la Stibstore en participant à un jeu.

La semaine de la mobilité se déroule du 16 au 22 septembre. Le traditionnel dimanche sans voiture aura lieu le 20 septembre à Bruxelles. Les transports de la Stib seront entièrement gratuits et l’horaire du samedi sera d’application sur l’ensemble du réseau ce jour-là. En outre, les quatre lignes de métro, les lignes de tramway 7, 8, 9, 25, 39, 44, 92 et 93 et les lignes de bus 20, 27, 49, 50, 59 et 95 seront renforcées. Une navette circulera également entre le parking C et la station de métro Heysel.

Le lien pour accéder à la visite virtuelle à 360 degrés sera disponible sur stib.be dès le 17 septembre.