«Envolée de salissures» à Schaerbeek: lancement d'une campagne de propreté publique

La commune de Schaerbeek lance une campagne de propreté publique intitulée «Schaerbeek tout propre». En effet, la commune constate une recrudescence record des salissures.Une journée de sensibilisation est organisée sur la place Colignon.

Le collège des bourgmestre et échevins a fait de la propreté publique l’une de ses priorités de mandature, mais les interventions du service de propreté pour des salissures ne cessent d’augmenter. «Si l’année 2019 était d’ores et déjà une année record avec plus de 85.000 interventions par le service Propreté, les chiffres pour 2020 sont alarmants», déplore l’échevine de la Propreté publique, Deborah Lorenzino. «La crise sanitaire n’a pas diminué le nombre d’interventions. Au contraire, nous avons observé une augmentation constante depuis le mois de mars, avec une véritable envolée en août avec plus de 11.687 interventions, le chiffre le plus élevé de l’histoire du service Propreté. Il est temps d’inverser la tendance. C’est pourquoi nous déployons cette grande campagne afin de sensibiliser et informer les citoyens sur l’importance de la propreté publique qui est l’affaire de tous».

Cette campagne vise à rappeler les règles, les sanctions encourues, les bons gestes, ainsi qu’à faire la promotion du numéro gratuit du contact center «Propreté» pour signaler des salissures ou s’informer. Des visuels et vidéos montreront les inconvénients de vivre au milieu des salissures. Ils cibleront notamment le fait de jeter des déchets par terre et le dépôt sauvage d’encombrants.

Une journée de sensibilisation est organisée jeudi sur la place Colignon à l’occasion du lancement de la campagne. Une installation éphémère composée des encombrants récoltés la veille permet d’attirer les passants et d’illustrer le problème. Des stands d’information et des activités pédagogiques sont proposés au public.