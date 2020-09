KickCancer appelle les gens à courir pour vaincre le cancer

L’objectif de l’initiative est de récolter le plus de fonds possible grâce à des dons pour des projets de recherche innovants et paneuropéens contre le cancer pédiatrique, dans le cadre du projet «Fight Kids Cancer».

L’événement «Run To Kick», organisé par l’association ‘KickCancer’, se tiendra pour la troisième fois du 24 au 26 septembre prochains. «L’objectif est de récolter 3 millions d’euros via des dons pour des projets de recherche innovants et paneuropéens contre le cancer pédiatrique», selon l’organisation.

À l’occasion de l’initiative, des particuliers et des entreprises lèveront des fonds pour six projets de recherche innovants. «Le 27 septembre, une cérémonie de clôture intime, avec un concert d’Angèle, permettra de découvrir si cet objectif sera atteint», ont indiqué les organisateurs de l’événement.

Cette année, les participants et les entreprises engagées pourront choisir un parcours de 2, 5 ou 10 km dans leur quartier pour courir ou marcher entre le 24 et le 26 septembre. «L’objectif reste le même: récolter le plus de dons possible au profit de projets de recherche innovants contre le cancer des enfants», rappellent les organisateurs.

Les coureurs qui veulent s’impliquer doivent créer une page de profil sur le site runtokick.be. Les participants sont invités à récolter au moins 200€ (ou 100€ pour les enfants et les étudiants).

Un concert de clôture de la chanteuse Angèle - la marraine de la fondation - aura lieu de 27 septembre prochain.