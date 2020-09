10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce jeudi

Reprise du tourisme à Notre-Dame; Visite d’une spectaculaire houblonnière à Spy; Quelle hiérarchie des gardiens de but chez les Diables? Voici une sélection de dix articles à ne pas manquer ce jeudi pour nos abonnés.

1 Le vaccin attendu par la Belgique aura donc du retard

D’innombrables recherches visant à mettre au point un vaccin contre le Covid-19 sont en cours dans le monde et le groupe pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca figurait dans le peloton de tête. Son vaccin AZD1222 (dont il prévoit de produire 3 milliards de doses) était le premier à faire l’objet d’une commande de la Commission européenne. Un contrat qui lie également la Belgique, pour la livraison de 7,5 millions de doses. De quoi vacciner, à raison de 2 injections, un tiers de la population belge.

Mais voilà, AstraZeneca, partenaire industriel de l’université britannique Oxford, a annoncé «une pause» dans la phase III des essais de son vaccin dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni et les USA, où près de 30 000 adultes, de tous groupes raciaux, sont soumis aux tests.

+ LIRE ICI

2 Près de 60 indépendants en détresse psychologique ont appelé

La ligne d’écoute destinée aux indépendants en détresse psychologique a reçu une soixantaine d’appels. Mais cela devrait augmenter dans les semaines à venir selon les psychologues.

«Les indépendants ont déjà du mal à demander une aide économique, alors un soutien psychologique…, confirme Océane, psychologue. Certains attendent d’avoir la tête sous l’eau avant de demander une aide…»

+ LIRE ICI

3 Paris: le tourisme reprend à Notre-Dame

C’est tout un symbole: Notre-Dame de Paris renoue avec les visites. La crypte archéologique située sous son parvis vient de rouvrir ses portes.

Au niveau de la rue, le chantier bat son plein autour de Notre-Dame, toujours sanglée de palissades. La phase de consolidation et de sécurisation est toujours en cours. Mais quand l’on s’enfonce sous la surface du parvis, la vie culturelle et touristique reprend. La crypte archéologique est à nouveau ouverte depuis hier, avec un tout nouvel accrochage consacré à Viollet-le-Duc et Hugo en prime.

+ LIRE ICI

4 Comès, Frank Pé, Oger, L’Abbé: voici nos 11 coups de cœur (ou de griffe) BD

Le jeudi, c’est le jour de notre sélection bande dessinée. Avec, cette fois, un retour sur la carrière de Didier Comès, Little Nemo par Frank Pé et un western qui décape. Bonnes lectures.

+ LIRE ICI

5 ANALYSE | Mignolet - Casteels: une bataille à l’ombre

Les récents choix de Roberto Martinez laissent penser que la concurrence entre Mignolet et Casteels est (r)ouverte derrière l’intouchable Courtois.

+ LIRE ICI

6 De liane en liane, dans l’aromatique jungle du houblon

Des lianes hautes de six mètres, des cônes aromatiques et un trio sympathique: vous voilà à la houblonnière de la Chistrée, au cœur de Spy. Petite visite.

Des tuteurs en bois comme des bambous géants qui semblent monter jusqu’au ciel, des centaines de lianes vert pétant espacées rigoureusement de 40 centimètres, des cônes qui dégagent des senteurs d’agrumes… Elle est spectaculaire, la nouvelle houblonnière plantée au cœur de village de Spy. «En voyant les plants qui montaient, parfois de trente centimètres en un jour, certains ont cru que c’était des haricots géants», s’amusent Silvain Bacalu, Maxime Robe et Gilles Marchal. Le trio a mis à profit cette drôle de période du confinement pour lancer, sur treize ares au bord de la rue de la Chistrée, cette plantation peu banale...

+ LIRE ICI

7 Fini le tabac, Thomas préfère les ultras

Thomas De Schoenmackers n’oubliera pas ses deux dernières courses. En cinq semaines, il a bouclé deux ultras de montagne en Suisse, et non des moindres: le Montreux Festival (114 km, 9 000 m de dénivelé positif) et la SwissPeaks (90 km, 6 000 m). Alors que jamais auparavant il n’avait tutoyé la montagne. «J’avais juste fait trois ou quatre trails et mon plus long était de 30 km. Et je n’ai disputé qu’une course en 2020, La Roche à Minguet, confie le citoyen de Rossart, âgé de 32 ans. J’ai arrêté de fumer il y a deux ans. J’avais une vieille paire de baskets et je me suis mis à courir. J’y ai vite pris goût. Je n’ai fait qu’augmenter le volume. Je courais seul, puis avec le Trek & Trail Bertrix. Depuis janvier, je suis entraîné par Florentin Gooris, au sein de la Flow Expérience.»

+ LIRE ICI

8 SOUVENIR | Jules, de Bouillon, un des 3 derniers survivants de la brigade Piron

Jules Lizen, de Bouillon, est, à 95 ans, un des trois derniers survivants francophones de la brigade Piron. Il a libéré Bruxelles voici 76 ans. Interview...

+ LIRE ICI

9 Viviani et la dure loi des ex

L’Italien n’est plus que l’ombre de ce qu’il était jadis. Son niveau actuel ne lui permet pas d’espérer davantage qu’une place d’honneur.

+ LIRE ICI

10 4 balades autour des arbres remarquables

Les Journées du patrimoine, c’est le week-end des 12 et 13 septembre. Les parcs, jardins et arbres remarquables y seront à l’honneur cette année. À Walcourt, le Centre culturel et l’Office du Tourisme s’associent pour organiser quatre balades guidées invitant le public à la rencontre des arbres remarquables de l’entité.

+ LIRE ICI