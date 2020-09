La Monnaie «bouleversée»: décès inopiné du chef d’orchestre Patrick Davin

Le chef d’orchestre belge Patrick Davin est décédé inopinément ce 9 septembre, juste avant une répétition à La Monnaie. Âgé de 58 ans, il devait diriger «Is this the end?», première mondiale au titre malheureusement prémonitoire pour lui. ll avait été formé auprès de Pierre Boulez.

Le chef d’orchestre belge Patrick Davin est décédé inopinément ce mercredi 9 septembre après-midi, juste avant une répétition à La Monnaie. Patrick Davin était âgé de 58 ans et devait diriger bientôt «Is this the end?», une première mondiale et coup d’envoi de la saison opéra à La Monnaie à Bruxelles.

«A notre plus grande consternation, nous devons vous annoncer la triste nouvelle du décès ce mercredi après-midi du chef d’orchestre Patrick Davin. Musiciens, chanteurs et collaborateurs de La Monnaie sont bouleversés et le programme des répétitions a été suspendu. Les pensées des responsables de l’opéra et des travailleurs vont aux proches et à la famille de Patrick Davin», a commenté dans un communiqué Peter De Caluwe, directeur de l’institution bruxelloise.

Patrick Davin a derrière lui une carrière assez riche, faite de divers styles musicaux. Il a été formé auprès de Pierre Boulez et Peter Eötvös et a contribué aux créations mondiales de Philippe Boesmans, Conlon Nancarrow, Henri et Denis Pousseur, Bruno Mantovani, Jean-Luc Hervé, et Kris Defoort. En tant que chef d’orchestre, il a œuvré dans quelques formations prestigieuses de plusieurs pays comme l’Allemagne, la France, la Suisse et les Pays-Bas. Il avait ainsi effectué une prestation remarquée à l’opéra de Berlin lorsqu’on lui avait demandé de reprendre au pied levé La Damnation de Faust, d’Hector Berlioz.

En Belgique, il a officié à l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, au Brussels Philharmonic et au Antwerp Symphony Orchestra.