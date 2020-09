Rentrée majoritairement en présentiel à l’Université Saint-Louis

La rentrée des Bac 1 est prévue ce vendredi 11 septembre, avec une journée d’accueil. Le début des cours est prévu le lundi 14.

La rentrée académique se fera très majoritairement en présentiel à l’Université Saint-Louis - Bruxelles, avec moins de 5% de la charge d’enseignement qui sera délivrée en distanciel «pur», a annoncé jeudi l’université.

«Un millier de nouveaux et nouvelles étudiant·e·s se verront présenter leurs programmes respectifs et découvriront les services aux étudiant·e·s, dispatché·e·s dans tous les auditoires et salles de classe des bâtiments de l’Université. Sens unique dans les couloirs, port du masque, placement à distance en auditoires, distributeurs de gel hydroalcoolique, tout est organisé dans le respect strict des mesures en vigueur (code jaune) pour que chacun et chacune se sente à l’aise mais surtout accueilli·e et encadré·e pour son premier jour», souligne l’Université Saint-Louis dans un communiqué.

Dans le détail, la rentrée des Bac 1 est prévue ce vendredi 11 septembre, avec une journée d’accueil qui sera suivie, dès la semaine du 14 septembre, de cours délivrés à 100% en présentiel. Certains cours ont été dédoublés et d’autres seront retransmis en duplex et en direct d’un auditoire à l’autre.

Rentrée tardive pour les Bac 2 et 3

Quant aux étudiants de 2e et 3e bac, ils feront leur rentrée le 21 septembre. L’essentiel des cours se donnera en présentiel pour tout le monde à partir de cette date avec, pour certains cours, la mise en place d’un système de rotation avec enregistrement des cours, ou d’un duplex dans les locaux de Saint-Louis. Une infime partie des cours - moins de 5% de la charge d’enseignement totale - se donnera en distanciel «pur».

Enfin, l’Université Saint-Louis a décidé d’annuler la séance d’ouverture de l’année académique 2020-2021 qui devait se dérouler en présentiel le mardi 22 septembre. Elle donne néanmoins rendez-vous à ses différents publics sur son site internet le 22 septembre pour découvrir l’allocution du recteur qui fera le point sur les dossiers d’actualité de l’Université, ainsi que la rétrospective de l’année 2019-2020.