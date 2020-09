Maison inhabitable après un incendie : «Le feu a longtemps couvé avant que l’incendie soit repéré»

Un incendie s’est déclaré mercredi soir dans une maison de la région de Péruwelz, en Hainaut occidental. Les dégâts sont conséquents. Les occupants ont dû être relogés. Le feu est d’origine électrique.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mercredi soir, vers 21h30, qu’un incendie s’était déclaré dans une habitation située au n°5 de l’allée des Genêts à Bon-Secours, dans l’entité de Péruwelz.

Deux autopompes, un camion-échelle, un camion-citerne, une ambulance et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux. «La maison en feu se composait d’un rez-de-chaussée, d’un étage et de combles. À notre arrivée, les occupants, un couple et un adolescent, avaient pu quitter les lieux. Ils ont été pris en charge par les ambulanciers pour un contrôle au CO et un soutien psychologique», expliquait jeudi matin le lieutenant John Michel qui a dirigé l’intervention.

L’incendie s’est déclaré dans un bureau situé au 1er étage là où se trouvaient également les chambres. «Il s’agit d’un incendie dû à une défectuosité électrique. Le feu a longtemps couvé avant que l’incendie soit repéré», poursuit l’officier.

Les dégâts dus aux fumées et à l’eau sont très importants. La maison n’étant plus habitable, les sinistrés ont été pris en charge et relogés durant la nuit par les services sociaux de la ville de Péruwelz.