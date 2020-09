Sarlette «out», Cuvelier reprend l’équipe!

Après le limogeage du duo de coaches en tout début de préparation, on pensait que la situation était apaisée à Andenne. Mais à la veille du début du championnat, les supporters andennais ont droit à un nouveau coup de théâtre avec le départ de Serge Sarlette. Le Liégeois a décidé de jeter l’éponge, il l’a signifié à Bernard Hody ce mercredi matin.

Ce dernier nous donne sa version des faits: «Serge est arrivé une heure et demie en retard au match de mardi soir, problèmes d’embouteillage paraît-il. Quand on veut gagner le respect de ses joueurs, on arrive à l’heure. Je pense qu’il a voulu en faire de trop avec son job chez les jeunes à Tilleur. «Je ne suis pas un coach de provinciale mais de nationale» m’a-t-il également dit. Cela devient difficile de trouver des gens qui s’investissent pleinement dans un projet ». Manifestement, le courant ne passait déjà plus bien avec la direction qui laisse Dominique Cuvelier prendre la tête du groupe: «Je connais bien le groupe, je le suis depuis la reprise. Si le début de saison se passe bien, on ne choisira pas d’autre entraîneur. Je me doute que les mauvaises langues ne pourront s’empêcher de penser que cette place de coach, c’est ce que je recherchais. Mais si c’était le cas, j’aurais déjà succédé au duo en juillet. Je ne revendiquais rien » conclut-il.