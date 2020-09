Coronavirus | Les vaccins testés en Belgique n’ont, jusqu’ici, généré aucun effet secondaire grave

L’entreprise pharmaceutique britannico-suédoise AstraZeneca a indiqué ce mardi suspendre ses essais cliniques pour un vaccin contre le coronavirus, menés avec l’Université d’Oxford, après le développement d’un malaise non expliqué par un des volontaires à la vaccination. Photo News

Aucun des quelque 130 Belges à qui l’on a administré des vaccins expérimentaux à l’UZ Gent pour les protéger contre le Covid-19 n’a présenté jusqu’ici des effets secondaires graves, a indiqué le Dr Isabel Leroux-Roels de l’établissement hospitalier gantois. Cette communication survient après l’annonce de l’interruption, par contre, des essais cliniques chez AstraZeneca. Il n’y a pas de sujet belge impliqué dans les tests du vaccin en question.

L’entreprise pharmaceutique britannico-suédoise AstraZeneca a indiqué ce mardi suspendre ses essais cliniques pour un vaccin contre le coronavirus, menés avec l’Université d’Oxford, après le développement d’un malaise non expliqué par un des volontaires à la vaccination. Le patient visé serait atteint de myélite, un syndrome neurologique qui provoque une inflammation de la moelle épinière. Pour l’instant, il n’y a aucune confirmation du diagnostic et seule l’enquête dira si l’effet secondaire est lié au vaccin d’AstraZeneca ou pas.

Alors que le développement du vaccin d’AstraZeneca était administré jusqu’ici à de grands groupes de sujets dans une étude de phase 3, des études de phase 1 et 2 sont en cours, à Gand, pour deux autres candidats vaccins. Ces études sont réalisées par le CEVAC (Centre de vaccinologie), affilié à l’UZ Gent. Il s’agit d’un vaccin de la société allemande CureVac et d’un vaccin du groupe américain Johnson & Johnson. Une cinquantaine de sujets ont déjà été vaccinés pour la première étude et 80 pour la seconde.

Aucun effet secondaire majeur n’a encore été identifié chez tous ces sujets, confirme le CEVAC. «Nous interrogeons activement les participants après la vaccination», précise le Dr Isabel Leroux-Roels. «Nous enregistrons également tout phénomène ou changement significatif de l’état de santé, la myélite étant une affection importante.»

Le CEVAC est actuellement en contact avec deux autres laboratoires pharmaceutiques qui souhaitent tester trois nouveaux vaccins en phase 3, à grande échelle. Mais les contrats ne sont pas encore finalisés et rien ne dit que ces études seront menées en Belgique.