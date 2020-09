15 applications à installer d’urgence sur son smartphone

Voici 15 «apps» gratuits et utiles à installer sur votre smartphone sans risque d’être envahi de publicités.

Le monde des applications mobiles est une jungle où cohabitent le pire et le meilleur, le gratuit et le payant. La gratuité est souvent toute relative. Il est courant de télécharger une «appli» qui se révèle à l’usage polluée par la publicité, au point de la rendre insupportable.

Dans ces conditions, dénicher l’«app» qui répondra à vos besoins sans vous noyer sous la pub est une mission délicate. Exemples: quelle application choisir pour gérer votre budget? Libérer de l’espace de stockage? Scanner un document?

Nous avons décortiqué pour vous les rayons de l’App Store (iPhone) et du Play Store (Android). Nous avons sélectionné pour 15 applications à installer en toute confiance.

1. Files by Google

Disponibilité: Android.

En deux mots. C’est une bénédiction, Files vous aide à récupérer de l’espace de stockage en effaçant les fichiers temporaires, les fichiers indésirables, les applications inutilisées…

2. Microsoft To Do

Disponibilité: iPhone, Android.

En deux mots. La liste des tâches est un genre en vogue et Microsoft s’y engouffre avec une application simple et dépouillée. To Do va droit au but, sans sacrifier la richesse des possibilités.

3. Cirkwi

Disponibilité: iPhone, Android.

En deux mots. Que vous soyez culture, nature ou architecture, Cirkwi vous propose de piocher dans son catalogue de promenades et de circuits, avant de vous guider via la géolocalisation.

L’application circuit s’appuie sur un répertoire riche de plusieurs milliers de circuits et de promenades. Internet

4. Reanim

Disponibilité: iPhone, Android.

En deux mots. Éditée par la Ligue Cardiologique Belge, l’application Reanim vous indique où se trouve le défibrillateur le plus proche, vous rappelle les gestes de premiers secours.

5. InShot

Disponibilité: iPhone, Android.

En deux mots. Financée par la pub bien présente, InShot fait le job de trois applications: montage vidéo, retouche photographique, collage photo. L’abonnement (12,99€ par an) en devient tenant.

InShot remplace facilement trois applications. Internet

6. Tricount

Disponibilité: iPhone, Android.

En deux mots. Tricount centralise l’encodage des dépenses communes liées à une colocation, à un voyage entre amis… La question «qui doit combien à qui?» devient un jeu d’enfants.

7. Simplenote

Disponibilité: iPhone, Android.

En deux mots. Comme son nom l’indique, Simplenote simplifie à l’extrême la prise de notes et la création de listes. Le menu se compose de trois options!

8. PhotoScan by Google

Disponibilité: iPhone, Android.

En deux mots. PhotoScan vous assiste à l’heure de scanner vos anciennes photos. L’appli se charge d’éliminer les reflets, de corriger la géométrie et les couleurs jaunies.

PhotoScan prend quatre images de la photo à scanner et les assemble dans un seul document. Internet

9. iSaveMoney

Disponibilité: Android.

En deux mots. À peine installée, l’application vous propose de créer un budget mensuel. À vous ensuite de le tenir en encodant les dépenses et les rentrées d’argent.

10. Brave

Disponibilité: iPhone, Android.

En deux mots. Comme sur ordinateur, Brave est un navigateur qui lutte farouchement contre les espions et les traqueurs. L’application bloque également les publicités.

11. Rappel d’eau

Disponibilité: Android.

En deux mots. Après avoir évalué vos besoins, l’application vous rappelle au fil de la journée de vous hydrater. La sonnerie retentit lorsqu’il est temps de saisir la bouteille d’eau.

Il est même possible de préciser le type de verre dans lequel on a l’habitude de boire de l’eau. Internet

12. Microsoft Office Lens

Disponibilité: iPhone, Android.

En deux mots. Office Lens fait office de référence au moment de scanner un document ou un tableau de réunion. L’application améliore la lisibilité et convertit l’image en fichier PDF, Word, PowerPoint…

13. Doodle

Disponibilité: iPhone, Android.

En deux mots. Populaire sur le web, le service Doodle est également décliné en application à succès. Le principe reste inchangé: encoder ses disponibilités pour fixer une réunion avec les autres participants.

14. ProtonMail

Disponibilité: iPhone, Android.

En deux mots. Le service de courrier électronique ProtonMail assure une sécurité maximale aux messages que vous échangez. Les mails sont cryptés tout au long de la chaîne de transmission.

15. PAC-MAN 256

Disponibilité: iPhone, Android.

En deux mots. PAC-MAN 256 est une astucieuse réinvention du classique des salles d’arcade. Dans cette édition, le glouton doit remonter l’écran inlassablement, pour éviter d’être annihilé par un bug d’affichage.