Comès, Frank Pé, Oger, L’Abbé: voici nos 11 coups de cœur (ou de griffe) BD du 10 septembre

Le jeudi, c’est le jour de notre sélection bande dessinée. Avec, cette fois, un retour sur la carrière de Didier Comès, Little Nemo par Frank Pé et un western qui décape. Bonnes lectures.

1 Comès, d’Ombre et de Silence

Casterman - Le résumé de l’éditeur

Lire Silence ou La Belette, c’est entrer dans un monde où l’on sent qu’auteur et création se confondent. Un monde dont le silence lui-même est une composante essentielle. Comprendre

la personnalité de Comès, comprendre d’où il vient, aide à comprendre son art. En suivant cette intuition, Thierry Bellefroid a rencontré les témoins de l’éclosion d’un homme et de son œuvre: amis de longue date, auteurs, éditeurs, musiciens, membres de la fratrie et de la famille, compagnes.

Ce livre met en lumière l’aspect intemporel du travail de Comès, son souci de mise en avant des marginaux et ses interrogations existentielles. Le monde rural, la nature et la sorcellerie ne sont toutefois pas occultés.

Son meilleur ami Hugo Pratt et ses complices du magazine (À Suivre) – José Muñoz ou François Schuiten –, permettent de comprendre, entre autres, ses influences artistiques et son traitement du noir et blanc.

Notre avis en un mot: ÉMOUVANT

On a adoré replonger, le temps de cette épaisse monographie, dans l’œuvre de ce maître que reste Didier Comès

Appris, aussi, pas mal de choses sur son enfance tiraillée entre deux cultures. Et lu avec attention les propos parfois visionnaires de l’homme, qui valait bien l’artiste.

+ À LIRE AUSSI | D’ombre, de silence, de noir, de blanc

Casterman «Comès, d’Ombre et de Silence», Thierry Bellefroid, 144 p., 29€.

2 Game Over (T.19)

Dupuis - Le résumé de l’éditeur

On fait difficilement plus simple comme jeu vidéo: un petit héros particulièrement maladroit, une princesse stupide, hystérique et presque aussi gaffeuse que son sauveur, et puis un tas de Blorks plus laids, cruels et vicieux les uns que les autres, qui n’ont qu’un but dans leur vie virtuelle: empêcher le premier de délivrer la seconde.

Et si, au passage, ils peuvent les massacrer joyeusement, ils ne vont pas se gêner, entraînant ainsi l’inéluctable «Game Over» qui rythme chaque fin de page de la série.

C’est sur ce canevas pourtant simple que Midam nous régale de gags muets et gore d’une efficacité redoutable.

Notre avis en un mot: ROUTINIER

Après un dix-huitième tome bien fendard, le petit barbare de la bande à Midam revient dans un album faisant la part belle à sa princesse.

Entre facilité et illisibilité, les gags sont en roue libre, très oubliables.

Dupuis «Beauty Trap», Midam, 48 p., 10.95€

3. Little Nemo

Dupuis - Le résumé de l’éditeur

Quand Frank Pé s’empare de Little Nemo, le petit garçon rêveur créé par Winsor McCay en 1905 pour le New York Herald, c’est pour le promener dans son imaginaire poétique et naturaliste, pour l’inviter d’un siècle à l’autre à poursuivre ses voyages oniriques à la découverte des rêves d’un autre artiste.

À l’origine, ces planches ont été publiées aux éditions Toth sous forme de deux ouvrages de luxe. Elles sont nées d’un défi lancé par un galeriste à l’auteur. «Et si tu faisais tes propres pages de Little Nemo?»

Ce dernier s’est facilement laissé convaincre de replonger dans l’œuvre révolutionnaire de Winsor McCay, le dessinateur américain qui aimait jouer des échelles et de la narration en explosant littéralement le cadre convenu de la bande dessinée.

Notre avis en un mot: ENIVRANT

Avec sa cohorte d’animaux pour faire vibrer le papier et les émotions, Frank Pé s’attaque au mythe de Winsor McCay.

Une œuvre enivrante, de grande classe et terriblement contemporaine, puisant dans le trésor des livres.

Dupuis Frank Pé, 80 p., 39€

4 Cube Arts (T.1)

Doki-Doki - Le résumé de l’éditeur

Élève de seconde, Takuto est convié à essayer «Cube Arts» un nouveau jeu vidéo sandbox en 3D. La version bêta n’est visiblement ouverte qu’aux lycéens du pays… Grâce au casque de réalité virtuelle fourni, il parvient à s’immerger dans un monde entièrement composé d’une infinité de cubes.

Un monde où l’on peut miner, bâtir, élever, forger, chasser et… se battre! Car tout n’est pas aussi fun que prévu: suite à un bug du programme, Takuto et ses amis sont désormais coincés dans le jeu et sont pourchassés par des créatures faites de blocs.

Parviendront-ils à survivre dans ce monde virtuel où la mort semble bien réelle?

Notre avis en un mot: DIVERTISSANT

Quatre ados testeurs de jeux vidéo se retrouvent coincés l’équivalent de 6 mois dans un jeu vidéo à l’univers proche de Minecraft.

Un manga bien dans l’air du temps, et tout juste divertissant.

Doki-Doki Usui, 192 p, 7.50€.

5 Jun

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Un témoignage touchant, chargé d’empathie, le récit de vie d’un pianiste autiste touché par la grâce, né dans une Corée du Sud qui ne parvient pas à se dépêtrer des vieilles croyances face au handicap.

N’abordez pas la lecture de ce livre en imaginant découvrir la fabuleuse histoire d’un handicapé, musicien de génie, qui a pu surmonter toutes les difficultés auxquelles il était confronté grâce à l’amour inconditionnel de sa famille.

Jun et sa famille, comme beaucoup de familles, luttent depuis de nombreuses années contre les préjugés et la discrimination qui règnent au sein de notre société.

Notre avis en un mot: ÉCLAIRANT

Savoir vivre l’instant, c’est un peu l’enseignement prôné par ce petit roman graphique évoquant le destin d’un jeune musicien frappé d’autisme.

Graphiquement, c’est dépouillé, mais l’essentiel est ailleurs.

Delcourt Keum Suk Genrdry-Kim, 256 p., 19.99€.

6 Malcolm Max (T.1)

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Ce thriller steampunk – initialement publié en Allemagne par Splitter – mêle habilement les univers de Sherlock Homes & celui de Porcelaine. Action, aventure et ésotérisme sont les ingrédients principaux de cette nouvelle série.

En 1889, à Londres, rien ne va plus. Une série de meurtres terrifiants a déferlé sur la city. Malheureusement, même l’exécution du meurtrier supposé, surnommé «Le Poète» ne parvient pas à endiguer la vague de violence et de sang.

La société secrète Custodes Lucis (Les Gardiens de la Lumière) confie l’enquête à Malcolm Max, expert en affaires paranormales et chasseur de démons.

Notre avis en un mot: VICTORIEN

Londres, 1889. Un expert paranormal et sa copine vampire sont mandatés pour enquêter sur des meurtres sordides.

À l’origine, c’était une pièce radiophonique allemande. C’est maintenant une BD où humour (goguenard) et action se marient bien.

Delcourt «Les pilleurs de sépultures», Menningen/Römling, 72 p., 16.50€.

7 Ghost Kid

Grand Angle - Le résumé de l’éditeur

Ambrosius Morgan est un vieux cow-boy du Montana. Malgré les rhumatismes, il persiste à rouler sa bosse et ses éperons de ranch en ranch et ne s’est jamais fixé.

Un jour, une lettre de la femme qu’il aima des années auparavant lui apprend qu’il est le père d’une jeune femme, Liza Jane Curtis, et que celle-ci a disparu depuis son départ pour l’Arizona.

Le vieux cow-boy décide de partir à la recherche de cette fille inconnue, accompagné du fantôme d’un jeune Apache qu’il croit être le seul à voir. Ne sachant s’il reviendra de cette expédition, il règle ses affaires courantes et quelques vieux comptes.

Notre avis en un mot: ADDICTIF

Amateurs de westerns bien torchés, ceci est fait pour vous.

C’est le second du genre pour Tiburce Oger, dont le style gagne en simplicité.

Et on a envie de rester bien plus que 80 pages avec ce vieux cow-boy à la recherche de sa fille.

Grand Angle Tiburce Oger, 80 p., 18.90€.

8 Berlin sera notre tombeau (T.2)

Paquet - Le résumé de l’éditeur

Fin avril 1945. Berlin est cerné, à l’ouest par les Américains, à l’est par les Russes. Les ruines fumantes de la capitale du troisième Reich vont être le théâtre de l’ultime combat, dernière résistance d’une armée en déroute.

La Division Charlemagne a subi de lourdes pertes. Les hommes sont fatigués, conscients de l’issue inévitable des combats.

Leur seule chance, tenir face aux Russes jusqu’à l’arrivée des Américains, dans l’espoir que leur sort sera meilleur… Et espérer une fin honorable.

Notre avis en un mot: INTÉRESSANT

Dans un style (un peu trop) conventionnel, Koeniguer nous donne à voir la guerre côté allemand, au sein de la Brigade SS Charlemagne composée de… Français volontaires.

Un angle intéressant.

Paquet «Furia Francese», Michel Koeniguer, 48 p., 14€.

9 3 cases pour une chute

Fluide Glacial - Le résumé de l’éditeur

Si 3 cases suffisent pour faire rire, pourquoi faire plus?

Notre avis en un mot: DÉCEVANT

Coup de cœur de Fluide Glacial, L’Abbé ne nous fait pas tomber en adoration.

À coup de trio de cases, il réussit parfois à être spirituel (on aurait presque pu se contenter des pages de gardes) mais sombre aussi dans l’attendu.

Et comme on ne dit pas amen à tout…

Fluide Glacial L’Abbé, 96 p., 9.90€

10 Rani (T.8)

Le Lombard - Le résumé de l’éditeur

La guerre entre la France et l’Angleterre est désormais totale.

Elle a atteint les rivages de leurs lointaines colonies indiennes. Le Radjah doit choisir son camp. Et l’ignoble Valcourt complote toujours dans l’ombre.

Pour Jolanne, l’heure de l’ultime confrontation est enfin venue.

Notre avis en un mot: ENFIN

Ce n’est pas la meilleure série imaginée par Jean Van Hamme (et poursuivie par Alcante au scénario), malgré le dessin léché de Vallès: les rebondissements sont souvent tirés par les cheveux, et le récit très «old school».

Voici toutefois Jolan, alias Rani, au terme de son chemin, et devant un dernier règlement de comptes. Et il était temps.

Le Lombard «Marquise», Vallès/Alcante/Van Hamme, 48 p., 14.45€.

11 Mercy (T.1)

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Alaska, fin du XIXe siècle. Hellaine, une femme d’apparence noble et aux origines mystérieuses, débarque dans la petite ville de Woodsburg non loin de l’épicentre de la ruée vers l’or du Klondike, Dawson City.

Elle cherche à acheter la concession d’une mine à l’abandon. Car ce que tout le monde ignore, c’est que sous les décombres se cache un lac souterrain donnant accès à une autre dimension peuplée d’êtres cauchemardesques.

Hellaine est en réalité l’un de ces êtres. Et manifestement, elle a un plan. Un plan qui va être bouleversé par l’apparition de Rory, une jeune orpheline amérindienne pour qui Hellaine va se prendre d’affection après l’avoir délivré des griffes de son agresseur…

Notre avis en un mot: ENLEVÉ

Une femme blonde au visage d’ange revient à Woodsburgh, une ville minière jadis traumatisée par des événements surnaturels.

Y est-elle mêlée? C’est tout le suspense de ce premier volet enlevé et prometteur, dont le style graphique oscille entre classicisme et modernité.