Coronavirus | Une entreprise saine avant la crise sur six risque aujourd’hui la faillite

Covid-19: une analyse de plus de 400.000 entreprises montre que 16% des entreprises financièrement saines avant le mois de mars risquent aujourd’hui la faillite.

Environ 16% des entreprises qui étaient financièrement saines avant le mois de mars risquent aujourd’hui la faillite, selon une analyse de plus de 400.000 entreprises réalisée par Graydon et la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) présentée ce mercredi.

Il est indéniable, selon l’analyse, que les mesures prises tant par les gouvernements régionaux que par le fédéral ont porté leurs fruits, à court terme. En date du 8 septembre, 25% des entreprises étaient en difficultés financières (risque de faillite ou besoin urgent de liquidités), indépendamment de leur santé financière d’avant-crise. Sans les mesures, les projections tablent sur 43% d’entreprises dans de telles conditions à l’heure d’aujourd’hui.

Cependant, environ 66.000 entreprises qualifiées de saines en mars se trouvent désormais confrontées à d’importants problèmes de liquidités. «Si rien n’est fait aujourd’hui, la crise de liquidité pourrait se transformer en crise de solvabilité», pointent les deux organisations.

C’est sur ces 66.000 entreprises qu’il faut concentrer les efforts actuels, estime l’économiste en chef de la FEB Edward Roosens. Plusieurs options sont suggérées aux décideurs politiques: un recentrage et un renforcement de la déduction des intérêts notionnels pour les entreprises de moins de 50 employés (les plus touchées), un renforcement du tax-shelter pour les scale-ups et start-ups ainsi, enfin, qu’une mobilisation de l’épargne publique et privée pour les renflouer par des mécanismes d’incitation.

«Ces entreprises ont un besoin en liquidités d’environ 83 milliards, tandis que les liquidités des entreprises toujours saines sont estimées à 1.113 milliards», relève Éric van den Broele de Graydon. «Il serait donc bon de développer des mécanismes de solidarité volontaire qui stimuleraient ces entreprises à aider celles qui se voient mises en difficulté par la situation actuelle.»