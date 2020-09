Action chez Epicura pour protester contre la gestion des horaires

Le personnel des consultations des hôpitaux Epicura a mené une action mercredi matin à Hornu pour revendiquer des meilleures conditions de travail. Ils souhaitent être entendus et compris par la direction.

Le personnel des consultations des sites de Hornu et de Frameries a arrêté le travail mercredi pour montrer à la direction d’Epicura leur détermination dans leurs revendications pour obtenir de meilleures conditions de travail.

«Nous interpellons la direction depuis des mois quant aux problèmes que les travailleurs rencontrent dans leur vécu de tous les jours», a indiqué Éric Caudron (CNE).

«Nous estimons que l’organisation du travail est inappropriée. La direction refuse d’entendre et ne fait donc rien. L’action menée mercredi a pour but de sensibiliser la direction et de lui dire que les travailleurs ont besoin d’être entendus.»

Les problèmes principaux à l’origine de la tension sociale sont, notamment, des changements d’horaires réguliers sans l’accord des travailleurs.

«Ces changements bouleversent la vie de famille des travailleurs», a poursuivi M. Caudron. «On demande, par ailleurs, une polyvalence aux travailleurs mais elle n’est pas encadrée ni accompagnée de formations. Cela doit être fixé dans un accord-cadre qui doit permettre de statuer sur la manière d’organiser la flexibilité demandée.»

Dans un communiqué, la direction a indiqué comprendre «les difficultés vécues sur le terrain, notamment pendant la crise sanitaire et la période du redémarrage des activités, qui ont obligé chacun et chacune à faire des efforts importants.»

Elle a toutefois déploré «la méthode utilisée alors même qu’une concertation sociale, prévue de longue date, est programmée le 14 septembre prochain.»