NorthCity: logements sociaux et ateliers réunis sur l’ancien site Prémaman à Haren

Le projet NorthCity a été lancé à Haren. Le site réinvestit les anciens locaux de Prémaman. Il combinera logements sociaux et ateliers de production.

Le chantier du site NorthCity, chaussée de Haecht à Haren, a été lancé ce mardi 8 septembre. Ce projet est hébergé sur le site de 2,55ha où se situait l’entreprise Prémaman. Le souhait des partenaires, Futurn, citydev.brussels et Inclusio, est d’y établir un ensemble mixte alliant logement et fonction économique. Ceci est imposé par la situation en zone d’entreprises en milieu urbain (ZEMU). Un entrepôt (15.000m2), des bureaux (2000m2) et un showroom (1400m2) seront ainsi revitalisés à deux pas de la gare de Haren.

Le projet réunit ses trois parties prenantes autour d’un partenariat public-privé. Futurn en est à l’origine. «Le cœur de métier de ce promoteur privé se situe dans la revitalisation d’immeubles et sites industriels plutôt que dans le développement de terrains non bâtis», précise le communiqué. Il s’est associé à Inclusio, société immobilière à vocation sociale. Celle-ci a déjà été partenaire de Citydev dans le développement de la tour Ekla à Molenbeek. La société de développement régionale est d’ailleurs le 3e partenaire de NorthCity, dont le parc d’entreprises Noendelle est adjacent à la parcelle.

Logements et ateliers

NorthCity se compose de 3 pans. Le premier, résidentiel, additionne 123 logements réservés à la location via AIS. «Ces nouveaux logements réalisés par Inclusio permettront aux agences immobilières sociales BAITA et Hector Denis de disposer d’une offre diversifiée, du studio à l’appartement 5 chambres» précise la secrétaire d’État au Logement Nawal Ben Hamou (PS).

Le site NorthCity, à Haren, combinera logement et ateliers productifs. UNAA – Futurn – Inclusio – Citydev

Viennent ensuite deux parcs PME: le premier est destiné à la vente en petites unités via Futurn, le second à la location via Citydev d’ateliers et surfaces productives. Le tout consistera en une démolition partielle des constructions existantes, en une rénovation et en la construction de nouvelles surfaces. «NorthCity contribuera à augmenter la superficie pour la production urbaine et l’artisanat dans notre Région. Ce qui répond parfaitement aux objectifs du gouvernement dans sa volonté de dynamiser l’économie bruxelloise en relocalisant la production», se réjouit Barbara Trachte, secrétaire d’État à la Transition économique (Écolo).