Cambriolage d’une agence BNP Paribas Fortis à Anvers: 5 ans de prison requis contre les cinq suspects

Le ministère public a requis mercredi devant le tribunal correctionnel d’Anvers cinq ans de prison pour chacun des cinq prévenus de l’affaire du spectaculaire cambriolage d’une agence BNP Paribas Fortis.

L’effraction avait été constatée le 3 février 2019. Vingt-sept coffres avaient été ouverts et un trou avait été découvert dans le sol de la salle des coffres. Il menait à un tunnel, relié aux égouts sous la Belgiëlei. Un deuxième tunnel avait été découvert, menant au sous-sol d’un bâtiment de la Nerviërsstraat.

Le butin de l’opération n’a jamais été récupéré depuis.

«Les travaux d’excavation ont probablement commencé le 26 janvier car à partir de cette date, les détecteurs sismiques se sont régulièrement déclenchés durant la nuit et le week-end dans la banque», a déclaré le procureur. La société de sécurité n’a toutefois jamais pu détecter quoi que ce soit de suspect dans le bâtiment et a pensé que l’alarme ne fonctionnait pas correctement.

Le bâtiment de la Nerviërsstraat a été loué par David T. (37 ans) sous un pseudonyme. Son nom a également fait surface dans une enquête de Termonde sur un cambriolage, avec Koba M. (29 ans) et Giorgi K. (29 ans). Ils ont discuté de matériel de travail dans des conversations placées sur écoute.

David T. et Koba M. auraient acheté un disque à tronçonner le 24 décembre aux Pays-Bas. Cet outil faisait partie du matériel laissé dans le tunnel et la cave. Les empreintes digitales de Koba M. ont été trouvées sur le disque. Celui-ci a été arrêté le lendemain des faits.

Son père Kachaber M. (46 ans) et Giorgi K. ont été interpellés quelques jours plus tard. Une empreinte digitale de ce dernier avait été identifiée sur une bouteille d’oxygène et sur un sac en plastique contenant des masques anti-poussière. Kachaber M. a quant à lui été aperçu sur des images de caméra de surveillance alors qu’il faisait le guet, selon le procureur.

David T. (37 ans) avait également loué une voiture, garée à côté de l’immeuble de la Nerviërsstraat, avec lequel les prévenus se sont déplacés. Yosef C. (41 ans) avait, de son côté, loué un emplacement. Les deux hommes ont quitté le pays immédiatement après les faits, probablement avec le butin. Les deux suspects ont été signalés et font défaut au procès.