Tout ce qu’il faut savoir ce mercredi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce mercredi 9 septembre.

VIDÉO | Coronavirus: «Un vaccin en Belgique au printemps», estime Sciensano

Outre un rappel des dernières tendances observées au cours des sept derniers jours, Sciensano a profité de la conférence de presse de ce mercredi pour faire un point sur la course aux vaccins qui bat actuellement son plein.

Lachaert positif au coronavirus: le roi et les présidents de partis ont tous été testés négatifs

Tous les présidents et employés des partis qui travaillent à la mise en place d’une coalition «Vivaldi» au niveau fédéral ont été testés négatifs pour le coronavirus. Le roi Philippe a également été testé et est négatif.

Un cas de Covid à l’école de Nollevaux

Un membre du personnel de l’école de Nollevaux est positif au coronavirus. Mais l’école fonctionne parfaitement.

La barre des 500 contaminations par jour en moyenne est dépassée

Il y a eu en moyenne 502,1 contaminations au coronavirus par jour en Belgique entre le 30 août et le 5 septembre, un chiffre en augmentation (+13%) par rapport à la période de sept jours qui précède, d’après les chiffres publiés mercredi matin par Sciensano.

Coronavirus: où se faire tester en Wallonie?

Vous revenez d’une zone rouge? Vous présentez des symptômes? Un membre de votre entourage est positif au Covid-19? Vous devez vous faire tester. Plusieurs centres existent en Wallonie.

Septante médecins flamands demandent l’abolition du masque dans les écoles

Ils réclament que le ministre change sa méthode: plus d’obligation du masque, protéger uniquement le groupe à risque et conseiller aux personnes à risques de consulter leur médecin.

AstraZeneca suspend les essais cliniques de son vaccin contre le Covid-19 après un malaise inexpliqué

La décision fait suite au développement d’un malaise non expliqué par un des volontaires à la vaccination

L’Angleterre interdit les rassemblements de plus de 6 personnes

Fixée actuellement à 30 personnes, cette nouvelle limite s’appliquera «aux rassemblements à l’intérieur et à l’extérieur, dans les logements privés, les espaces publics extérieurs et des lieux comme les pubs et les restaurants», ont indiqué les services du Premier ministre Boris Johnson.

Le vaccin russe testé depuis mercredi sur 40.000 Moscovites

Les autorités de Moscou ont annoncé mercredi avoir commencé à tester le vaccin russe contre le coronavirus sur 40.000 habitants de la capitale, dernière étape des essais de ce vaccin annoncé en grande pompe en août.

