Poutine annule son traditionnel show télévisé cette année

Le président russe Vladimir Poutine ne tiendra pas son traditionnel exercice annuel de questions-réponses télévisé, selon le Kremlin.

Il aurait déjà organisé de pareilles interventions cette année, d’après le porte-parole du gouvernement russe, Dmitri Peskov.

Organisé tous les ans depuis 2001, à l’exception de 2004 et 2012, le programme permet aux citoyens russes d’appeler le président russe et de lui poser des questions. L’événement dure généralement plusieurs heures et se concentre sur des questions d’ordre intérieur, les soins de santé, l’économie et les infrastructures.

«On peut dire que ces derniers mois, le président est en permanence en ligne directe» avec la population, a expliqué à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

En raison de la pandémie de nouveau coronavirus, M. Poutine tient depuis le mois de mars la majorité de ses rencontres par visioconférence, en multipliant notamment les échanges sur les problèmes quotidiens avec les gouverneurs des régions russes.

Ces entretiens sont diffusés à la télévision publique.

Selon M. Peskov, certains éléments de la «ligne directe» pourraient également être inclus à la conférence de presse traditionnelle du mois de décembre de Vladimir Poutine.

Ces deux événements sont depuis des années les deux grandes messes télévisées du président russe.