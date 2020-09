Grand’rue: circulation totalement interdite, la semaine prochaine

L’échevine de la Mobilité et des Travaux Voiries, Marie-Hélène Vanelstraete: «Le but du SPW est de retrocéder ces voiries à la ville lorsque celle-ci n’a plus un objectif national ou régional, comme la rue de Menin qui est doublée par la route Express. On a indiqué qu’on voulait bien reprendre ces voiries mais uniquement si elles étaient en bon état!»