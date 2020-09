Coronavirus: Test-Achats a déjà transmis 3.300 dossiers aux compagnies aériennes

L’organisation de défense des consommateurs Test-Achats a déjà transmis 3.300 dossiers aux compagnies aériennes.

Depuis l’émergence de la crise du coronavirus, de nombreux consommateurs attendent toujours le remboursement de leur billet d’avion ou la modification de leur réservation. Les bons à valoir reçus comportent souvent des conditions de voyage défavorables, souligne mercredi Test-Achats.

Sur 5.000 dossiers enregistrés, l’organisation a déjà finalisé 3.300 dossiers qui ont donc été transmis aux compagnies aériennes. Test-Achats a décidé de regrouper tous les dossiers présentés selon la nature de la plainte et le nom de l’entreprise, via une plate-forme en ligne (www.testachats.be/formulairevoyage).

Ryanair, en particulier, est une compagnie souvent signalée via le formulaire de Test Achats. L’organisation de consommateurs a transmis pas moins de 1.110 dossiers de consommateurs à la compagnie aérienne irlandaise à bas prix. Pour Brussels Airlines, 847 dossiers ont été reçus. «Notre compagnie aérienne nationale a également confirmé qu’elle prenait les mesures nécessaires pour tout traiter et procéder à des remboursements le cas échéant», indique l’organisation.

La collaboration avec TUI semble plus difficile. «Ils s’attendent à ce que les 402 dossiers complets que nous avons constitués à leur encontre soient saisis séparément via le formulaire de plainte en ligne de la société elle-même. Pour nous, il s’agit d’une manœuvre visant à retarder le remboursement pour le voyageur. Notre système est exhaustif et fournit même les pièces justificatives nécessaires. Nous demandons instamment à TUI fly de reconsidérer sa position», déclare Jean-Philippe Ducart, porte-parole et Manager Public Affairs & Media Relations chez Test Achats. Selon l’organisation, TUI fly maintient la pratique du voucher pour des remboursements demandés à juste titre par les voyageurs.

Test-Achats a aussi reçu 19 dossiers pour Air France et 26 pour KLM.