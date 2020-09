Le restaurant Villa Bellini devra bien fermer ses portes durant 15 jours

Le gérant du restaurant de la place Saint-Pierre a perdu son recours devant le conseil d’État. «Un signal fort» pour le bourgmestre de Tournai.

L’exploitant du restaurant italien Villa Bellini, situé sur la place Saint-Pierre, a été débouté devant le conseil d’État suite à son action intentée contre l’arrêté de fermeture pris par la Ville de Tournai. En conséquence, l’établissement devra bel et bien fermer ses portes pour une durée de quinze jours.

«Cette décision est pour moi un ouf de soulagement vis-à-vis de l’ensemble du secteur horeca qui respecte scrupuleusement les mesures. C’est aussi une forme de respect par rapport au personnel soignant qui s’est battu et qui continue à se battre pour vaincre cette pandémie. Le signal donné est très clair pour celles et ceux qui, volontairement, bravent les règles sanitaires, » a réagi le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois.

De multiples infractions aux règles sanitaires

La mesure de fermeture, initialement prévue du 29 août au 12 septembre, s’appuyait sur plusieurs rapports de police faisant état de multiples infractions aux règles sanitaires liées au coronavirus: proximité des tables, absence de masque lors du service, non-respect de la distanciation sociale vis-à-vis des clients, mobilier non nettoyé… Le gérant, Christophe Hovine, avait pu faire valoir, à plusieurs reprises, ses arguments de défense mais ceux-ci n’avaient pas convaincu les autorités communales.

Lors de son audition, il avait notamment indiqué porter en permanence un masque transparent mais qu’il n’était pas visible sur les photos «lointaines» de la police. Quant aux clients qu’il embrassait, M. Hovine assurait qu’il s’agissait de membres de sa famille.

Le restaurateur de la place Saint-Pierre avait attaqué l’arrêté de fermeture devant le conseil d’État, considérant qu’il lui causait un préjudice financier grave dans le contexte de crise sanitaire.

«La SPRL Horeca Team, dont je suis le gérant, a déjà subi une perte financière extrêmement importante des suites de la crise du Covid-19. L’imposition d’une fermeture pendant plus de deux semaines est complètement disproportionnée et aura des conséquences catastrophiques, pouvant mener à la fermeture définitive de l’établissement. Et cette décision porte atteinte à la liberté de commerce».

Un risque de faillite contesté

Le conseil de la Ville de Tournai soulignait que le requérant était gérant d’au moins deux sociétés et que rien n’indiquait que la fermeture temporaire de Villa Bellini serait de nature à porter une atteinte grave à ses activités professionnelles.

«Le gérant s’est contenté de faire état d’un risque de faillite de la SPRL Horeca Team sans apporter aucun élément comptable établissant que la situation financière de la société serait telle qu’elle s’exposerait à une faillite en cas de fermeture de deux semaines».

La suite, on la connaît avec le rejet de la demande de suspension de la décision qui avait été introduite en extrême urgence.