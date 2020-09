NBA: Miami élimine Milwaukee et retrouve la finale à l’Est, les Lakers passent devant Houston

Milwaukee a été éliminé mardi des play-off de la Ligue nord-américaine de basket (NBA), sur le site de Disney World à Orlando.

La formation, première à l’issue de la saison régulière, a concédé sa 4e défaite en cinq rencontres en demi-finales de la conférence Est face à Miami 93-104. Sans leur MVP Giannis Antetokounmpo (blessé à la cheville), les Bucks n’avaient pas assez d’atouts pour déstabiliser le collectif de Miami. Le Heat, seulement 5e tête de série à l’Est, attend désormais le vainqueur de la série entre Boston (N.3) et Toronto (N.2 et champion en titre) avec la place de finaliste du championnat en jeu.

À l’Ouest, les Los Angeles Lakers ont pris le meilleur sur Houston 102-112 et mènent leur demi-finale deux victoires à une. LeBron James s’est emparé d’un nouveau record. Il est devenu le joueur ayant gagné le plus grand nombre de matchs de play-off (162) en NBA.

Miami retrouve la finale à l’Est, une première depuis et la glorieuse époque des LeBron James et Dwyane Wade. Mardi, ce sont Jimmy Butler et Goran Dragic, 17 points chacun, qui ont tenu les rôles de leaders mais le banc floridien s’est illustré avec 38 points dont 14 par le rookie Tyler Herro (8 rbds, 6 passes). Pas moins de six joueurs ont tourné à douze points et plus.

«King» James n’a laissé aucune chance au «small ball» des Rockets. Il a inscrit 29 de ses 36 points avant la pause (7 rebs, 5 ast). Anthony Davis (26 pts, 15 rebs), Rajon Rondo (21 pts, 9 ast) et les remplaçants ont parfaitement secondé leur leader.

James Harden, qui a subi 4 contre de LeBron James, a quand même réussi 33 points, 9 rebonds, 9 passes. Son compère Russell Westbrook a retrouvé son niveau (30 pts, 8 rebs, 6 ast) mais ce fut trop juste en fin de rencontre quand la rencontre a basculé.