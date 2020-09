4.000 panneaux solaires sur le site Coca-Cola… avant la première éolienne de Bruxelles

Coca-Cola Services et Luminus ont inauguré un nouveau parc de 4.122 panneaux photovoltaïques sur le site anderlechtois du géant de la boisson. D’ici deux ans, celui-ci devrait accueillir la première éolienne de Bruxelles.

Coca-Cola Services et Luminus ont inauguré mardi, aux côtés de la ministre fédérale du Développement durable, Marie-Christine Marghem, un nouveau parc de 4.122 panneaux photovoltaïques sur le site de la première citée, à Anderlecht. D’ici deux ans, celui-ci devrait accueillir la première éolienne implantée en Région bruxelloise.

La demande des permis d’urbanisme et d’environnement requis a été introduite dans ce sens l’an dernier auprès des administrations de l’Urbanisme et de l’Environnement de la Région-capitale. L’enquête publique devrait être ouverte dans les prochaines semaines, voire les prochains mois.

12% des besoins en électricité de l’immeuble

L’installation des 4.122 panneaux photovoltaïques a été réalisée par Dauvister, filiale de Luminus qui exploitera l’installation en bénéficiant des certificats verts. L’électricité verte sera entièrement destinée aux installations de Coca-Cola Services, ce qui permettra à celle-ci d’économiser quelque 295 tonnes de CO2 par an. Cela représente quelque 12% des besoins en électricité de l’immeuble de bureaux The Bridge, siège bruxellois de la multinationale.

Les 4.122 panneaux solaires ont une puissance de 1.272 KWp et produiront chaque année 1218 MWh d’énergie verte, ce qui correspond à la consommation annuelle d’environ 350 ménages. Quelque 990 panneaux ont été posés en toiture; 810 panneaux recouvrent le parking, et 2.322 panneaux ont été installés au sol, à l’arrière du site.

Bientôt une éolienne

Luminus et Coca-Cola ont profité de l’inauguration du nouvel équipement photovoltaïque pour présenter leur projet de construction sur le même site d’une éolienne à même de produire 5.100 MWh/an d’électricité verte, l’équivalent de la consommation annuelle moyenne de 1.400 ménages bruxellois.

Ensemble, l’éolienne et les panneaux photovoltaïques pourraient couvrir 65% de la consommation énergétique du site de Coca-Cola Services.

L’immeuble de bureaux The Bridge à Anderlecht abrite, outre le siège de Coca-Cola Services, Coca-Cola European Partners Belux et d’autres entreprises, mais aussi le deuxième centre de recherche & développement Coca-Cola Services le plus important au monde, selon la multinationale. Il comprend une usine pilote qui produit et teste de nouvelles boissons à petite échelle.