Wout van Aert: «Aujourd’hui, c’était un parfait exemple de ce qui devrait changer à l’avenir»

Wout van Aert (Jumbo-Visma) n’a pas pris part au sprint massif lors de la dixième étape du Tour de France ce mardi.

«J’avais déjà dépensé beaucoup d’énergie aujourd’hui», a-t-il déclaré après la course. «C’était une journée très stressante», a reconnu Van Aert. «J’ai dû beaucoup travailler et perdu de l’énergie. C’est pour cette raison que je n’ai pas sprinté. Le plus important était d’amener Primoz vers l’arrivée en toute sécurité. La mission a été accomplie mais cela a coûté de l’énergie.»

Le peloton a également su éviter les bordures avec un vent qui ne soufflait pas dans la bonne direction. «C’est dommage que le vent n’était pas parfait pour créer des cassures», a ajouté van Aert. «Le vent a soufflé trop souvent de côté alors que cela ne devait pas être le cas.»

La course a cependant été marquée par de nombreuses chutes dont celle de Tadej Pogacar qui a su rapidement réintégrer le peloton. «Aujourd’hui, c’était un parfait exemple de ce qui devrait changer à l’avenir. Le parcours était dangereux à certains endroits. Mais en tant que coureurs, nous devons aussi regarder dans notre assiette. Car nous savons tous depuis des mois à quoi ressemblerait le parcours aujourd’hui et à l’avenir, nous devrons simplement agir plus tôt pour garantir notre sécurité. Il y avait trop d’obstacles sur la route et c’est dangereux dans une étape nerveuse. Cette région est magnifique mais il y a aussi assez de nombreuses routes nationales où nous pouvons rouler en toute sécurité», a conclu le coureur de Jumbo-Visma lauréat de deux étapes dans ce Tour 2020.