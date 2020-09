Tour de France: Roglic «ne pense pas avoir pris le maillot trop tôt»

Primoz Roglic a conservé la tête du classement général au terme de la 10e étape remportée au sprint par Sam Bennett.

«Je n’ai jamais pensé avoir un test positif. On est tous en bonne santé. Je suis content que la course se poursuive», a réagi Roglic au sujet des tests négatifs de l’entièreté du peloton.

«Le maillot jaune est la plus élevée des distinctions dans le monde du cyclisme. Je suis très fier de porter cette tunique. Le public est différent. Le Tour est irremplaçable. Tous ceux qui ont gagné ici le savent, quand on a gagné une fois, on devient accro. Je ne pense pas avoir pris le maillot trop tôt. Effectivement, ça prend plus d’énergie mais ce n’est pas la première fois que je porte ce genre de maillot. Tout le monde a fait un super travail pour me garder en sécurité et hors du vent aujourd’hui. C’est moi qui porte le maillot jaune mais il appartient à toute l’équipe, chacun joue très bien son rôle. J’essaie de prendre le plus de bonifications possibles. On verra à Paris de quel côté tomberont ces secondes».