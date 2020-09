La province de Hainaut toujours intéressée par le site de la Protection civile de Ghlin

La province de Hainaut a formellement confirmé mardi sa déclaration d’intention de reprise par bail emphytéotique de l’ancien site de la Protection civile de Ghlin. L’objectif est d’y installer un centre de formation.

La province de Hainaut a confirmé mardi que le conseil provincial a validé la déclaration d’intention de reprise par une emphytéose de 50 ans, soit pour un montant annuel de 69 800 euros, de l’ensemble du site de la Protection civile. La démarche avait, par ailleurs, déjà obtenu le feu vert du Conseil des Ministres fédéraux.

L’espace fédéral laissé vide depuis le départ de la Protection civile de Ghlin est situé à quelques encablures de l’Institut provincial de formation de Jurbise et il est donc, selon les instances provinciales hennuyères, idéal pour développer un centre de formation et d’entraînement destiné à tous les acteurs de la sécurité publique et privée.

«Le site devrait intégrer un centre hennuyer de coordination et de commandement pour la gestion de crise à l’initiative du Gouverneur du Hainaut et pourrait, par ailleurs, permettre la réimplantation d’une antenne de la Protection civile», a précisé le député provincial Pascal Lafosse.

Le projet devrait permettre de désengorger les infrastructures de l’Académie de police de Jurbise, de favoriser davantage de formations pratiques et de répondre à des besoins logistiques de la zone de secours Hainaut Centre, du parquet et de la Croix-Rouge.

Avec le complexe de «Hainaut Sécurité» à Bauffe, dédié à l’école du feu, le site à Ghlin pourrait développer un concept multidisciplinaire en termes de formations.