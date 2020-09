Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 9 septembre

Des amis comme on n’en veut pas, une plantation ségrégationniste, une baronne de la drogue prénommée Isabelle et même David Copperfield: il y a tout cela, et pas grand-chose de plus, dans les sorties cinéma de ce mercredi 9 septembre. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Le bonheur des uns…

Comédie de Daniel Cohen. Avec Bérénice Béjo, Florence Foresti, Vincent Cassel et François Damiens. Durée: 1 h 44.

Ce que ça raconte

Trois amis avalent leur dessert de travers quand la discrète de la bande-annonce qu’elle écrit un roman. La jalousie a pointé le bout de son nez et compte bien s’installer pour une durée indéterminée.

Ce qu’on en pense

Comédie grinçante qui taille un costume à l’amitié. Les remarques blessantes fusent, c’est pas toujours joli à voir mais c’est toujours très juste.

La critique complète

La daronne

Comédie de Jean-Paul Salomé. Avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani, Rachid Guellaz. Durée: 1 h 46.

Ce que ça raconte

Grâce à ses connaissances en Arabe, Patience (Isabelle Huppert) travaille comme interprète au service de la brigade des stups. Mais quand elle découvre une conversation qui la concerne, elle va se retrouver impliquée dans le narcotrafic…

Ce qu’on en pense

Une sortie pré-Covid qu’on avait failli oublier. Pas que cette comédie improbable soit désagréable, mais une fois qu’on a dépassé le gimmick Huppert-en-djellaba, le soufflé a vite fait de retomber.

La critique complète

Antebellum

Thriller/Film d’horreur de Gerard Bush & Christopher Grenz. Avec Janelle Monae, Jena Malone et Jack Huston. Durée: 1 h 46.

Ce que ça raconte

Quel est donc le lien qui unit Eden, esclave parmi tant d’autres dans une plantation du Sud ségrégationniste, et Veronica, femme d’influence du XXIe siècle et militante afro-américaine de premier plan?

Ce qu’on en pense

Un concept génial, mais accompli avec la maladresse du débutant.

La critique complète

Poissonsexe

Comédie d’Olivier Babinet. Avec Gustave Kervern et India Hair. Durée: 1 h 29.

Ce que ça raconte

Un scientifique rêveur désespère de trouver la femme de sa vie. En attendant, il s’occupe de la sexualité des petits poissons de son labo.

Ce qu’on en pense

Le côté poésie déprimante de ce drôle de machin peut laisser perplexe, mais les personnages sont clairement attachants. On leur pardonne donc leur douce folie.

La critique complète

The personal history of David Copperfield

Comédie dramatique d’Armando Iannucci. Avec Dev Patel, Aneurin Barnard et Tilda Swinton. Durée: 1 h 59.

Ce que ça raconte

Envoyé à Londres loin de l’affection des siens, le jeune David Copperfield s’en sortira toujours, grâce aux rencontres qu’il trouvera sur son chemin.

Ce qu’on en pense

L’œuvre de Dickens vêtue de couleurs et remplie de personnages allumés prend des airs fantasques qui lui vont bien.

La critique complète